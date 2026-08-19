Община Шумен подписа договора за проектиране, строителство и авторски надзор за реконструкцията и реновирането на спортен комплекс стадион „Панайот Волов". Стойността на договора е близо 38 млн. лева. Изпълнител на обществената поръчка е ДЗЗД „Волов", в което участват „Автомагистрали - Черно море" АД като водещ партньор и „Планекс Варна" ООД.

Договорът включва изработването на техническия инвестиционен проект, изпълнението на строително-монтажните работи и авторския надзор.



„С подписването на договора правим следващата важна крачка към обновяването на стадион „Панайот Волов". Шумен чака този стадион от години. Извървяхме необходимите процедури, осигурихме финансирането и вече имаме подписан договор с изпълнител. Оттук нататък за нас е важно работата да върви с необходимото качество и да следим всеки етап от изпълнението", заяви кметът проф. Христо Христов.

Стадион „Панайот Волов" е построен в периода 1950 – 1955 г. През 2019 г. е представен идеен проект за цялостната реконструкция на стадиона. Първият етап от обновяването на спортния комплекс започва със средствата, отпуснати от държавата през 2020 г. През 2021 г. стартира изграждането на тренировъчно футболно игрище и тренировъчна спортна зала. Двете съоръжения са завършени и открити през юли 2022 г. Следващият етап започва през 2024 г., когато реконструкцията на стадион „Панайот Волов" е включена в Инвестиционната програма за общински проекти с обща стойност 38 млн. лева. През юни 2025 г. Община Шумен подписва споразумението с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на проекта, а с подписването на договора с изпълнителя през август 2026 г. започва следващият етап от неговата реализация.

Реконструкцията предвижда обновяване на футболното игрище, лекоатлетическата писта, зоните за лекоатлетически дисциплини и северната трибуна. Ще бъдат изградени нови източна и западна трибуна, ново осветление и прилежаща инфраструктура. След реализацията на проекта Шумен ще разполага със съвременен спортен комплекс с условия за развитие на футбола и леката атлетика и за провеждане на спортни събития от по-висок ранг.