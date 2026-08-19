Кулинарна изложба "Вкусът на Ловеч" ще се организира в града край Осъм

Сдружение "Ключ" организира Кулинарна изложба "Вкусът на Ловеч", която ще се проведе на 11 септември пред Ловчанско читалище "Наука - 1870 г."

Инициативата е част от проекта "Ловчански вкус от старото огнище" и е посветена на богатството на традиционната и съвременната кухня на Ловешкия край.

От Сдружение "Ключ" споделят и още една добра новина - кулинарната поредица "Ловчански вкус от старото огнище" вече може да бъде гледана в YouTube канала на сдружението. В поредицата зрителите могат да се потопят в света на ловешките традиции и да видят приготвянето на характерни ястия от региона, както и да чуят историите, свързани с тях. Поредицата е част от стремежа на проекта да съхрани и популяризира кулинарната памет на Ловеч и да я предаде на следващите поколения.

В кулинарната изложба могат да се включат както индивидуални участници, така и групи от читалища, пенсионерски клубове, самодейни състави и други общности (до 5 души). Организаторите отправят покана към всички, които обичат да готвят и пазят любими семейни рецепти, да станат част от празника.

Всеки участник сам избира с какво да се представи, като няма ограничение за вида и броя на ястията. Необходимо е те да бъдат приготвени предварително с пресни продукти и с валиден срок на годност.

Категориите, в които могат да се представят ястията, са: Традиционно ловешко ястие (характерно за Ловешкия край), Съвременна ловешка кухня, Домашни туршии и зимнина, Домашни сладка, конфитюри и мармалади, Домашни печива (хляб, питки, погачи, баници, тутманици и др.) и Традиционни и съвременни домашни десерти.

Всяко ястие трябва да бъде придружено от табелка с името на участника и названието на изделието. По време на изложбата участниците ще имат възможност да разкажат накратко историята на своята рецепта - дали е предавана от поколение на поколение, характерна за региона или авторска.

Събитието "Вкусът на Ловеч" няма конкурсен характер - няма да се излъчват победители, а всеки участник е равнопоставен. В знак на благодарност за приноса към общата кулинарна памет на региона, всички участници ще получат грамота и подаръчен пакет.

Заявки за участие се приемат до 17:00 ч. на 3 септември 2026 г.