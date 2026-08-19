Авария оставя осем села в Новозагорско без вода

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Осем села в община Нова Загора ще останат без вода тази вечер заради авария на магистрален водопровод на централната помпена станция „Червенаково", съобщиха от „Водоснабдяване и канализация – Сливен".

Водоподаването ще бъде прекъснато от 21 часа на 19 август и ще бъде възстановено след отстраняването на аварията. Засегнати са селата Стоил войвода, Езеро, Богданово, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Бял кладенец и Радецки.

От ВиК – Сливен не посочват кога се очаква аварията да бъде отстранена.

Проблемите с магистралния водопровод не са отскоро. През юли кметът на Нова Загора Галя Захариева настоя да бъде осигурено финансиране за проектирането и подмяната на амортизираното съоръжение, припомня БТА. Трасето преминава през 10 населени места, а част от него се намира под жилищни сгради в квартал „Шести" на Нова Загора.