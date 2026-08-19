Правителството обмисля по-високи наказания за престъпления на непълнолетни

МВР и МОН започват съвместна кампания против агресията в училищата

Обществото се превърна, и особено младите, в блуждаещи атоми с телефони, които не могат да намерят мястото си в решетката на обществото, възмути се образователният министър проф. Вълчев

Обсъждаме възможността да се отвори Наказателния кодекс и да се преразгледат наказанията за непълнолетни при по-тежки престъпления. Работи се и до седмица трябва да е готов и изцяло нов Закон за противодействие на обществените прояви на малолетни и непълнолетни, защото сегашният е много остарял.

Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет. Той даде брифинг заедно с министъра на образованието проф. Георги Вълчев за мерките, които ще се предприемат за ограничаване на агресията в училищата.

По думите на Демерджиев хиляди публикации са свалени от социалните мрежи, ако има престъпления в тях, се насочват към структурите. Капацитът на ГДБОП обаче не е достатъчен, за да обхванат цялата страна, така че се обмисля да се създадат местни структури за киберпрестъпления. Забрана за използване на социални мрежи от малолетни обаче не е на дневен ред, защото тя може да се заобиколи с няколко клика и става контрапродуктивна. По-адекватно е да се наложат ограничения.

Държавата е абдикирала от задълженията си за контрол и превенция, резултатите днес са се дължат на това. Проблемите са набелязани, но действията досега са формални. Областните дирекции на МВР работят по различни инициативи. Разработваме стратегия за обучение на нашите служители, които работят с деца - педагози, инспектори в детска педагогическа стая, както и структурите към общините. Обсъжда се те да бъдат централизирани, както и да им се даде по-голям капацитет, обясни още Демерджиев.

Кампания "Насилието е безсилие" стартират съвместно МВР и МОН. Пилотно тя е започнала миналата година в няколко столична училища и дава добри резултати. На децата не само се говори, а стават част от дискусия, споделят опит, за да се видят тънките граници на индивидуалната свобода и участието в колективи. Сега тя ще се надгради и разшири - в момента е само за ученици от 8 и 9 клас. Още в следващата учебна година ще се включат 100 хил. ученици в над 1000 училища, през октомври ще подготвим 28 работни групи с координатор, психолог и педагогически съветник да направят обучения в училищата, обясни проф. Вълчев.

Фокус ще е превръщането на семейството в съюзник на образователната система, без подкрепа няма как училището да се справи с тези тежки проблеми. Българското семейство е в криза и всички институции, включително училището. Обществото се превърна, и особено младите, в блуждаещи атоми с телефони, които не могат да намерят мястото си в решетката на обществото. В агресия прераства всяко отнето предимство, комуникацията, трайно се беше настанила и в политическия живот и всички ние носим отговорност с поведението си, възмутен беше Вълчев.

Той поясни, че и досега е имало серия от програми с фокус намаляване на тормоза, насилието, агресията в училищата, ще направим преглед и ще ги обобщим в една целенасочена програма. Има вече две програми в МОН - "Без агресия за сигурна образователна среда", превърнала се после в "Обобщаваща и сигурна образователна среда".

МОН работи за осигуряване на специалисти - вече има над 1500 психолози, над 800 педагогически специалисти в училищата. Тези проекти обхващат и родителите, учители, ръководства. Училището и семейството са основните ядра на възпитание. Ще се обърне внимание на важността на извънкласните форми на работа за самоизява, ще обърнем погледи към българското читалище, преглед на законодателството, вкл. на борба с противообществени прояви на непълнолетни, общинските комисии, които следят за тях.