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Вижте фермата в кв. "Точиларци", където е намерен разчлененият труп на 21-годишен крадец (Снимки)

Мая Вакрилова

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Полицейска кола е на мястото, където е намерен разчлененият труп. Снимка: Мая Вакрилова

Обвиненият в убийството бивш полицай не контактувал много с местните

Точно срещу гробищата в кв. "Точиларци" се намира фермата на 63-годишният бивш полицай Тодор Лапков, задържан за убийството на крадеца Митко Димитров от село Найден Герово. В края на квартала се поема вдясно, след това водачите поемат по черен път и стигат до нея. Носи се неприятна миризма. 

Районът около фермата и гробищата е спокоен - има основно порутени къщи и ниви, и е почти отделен от останалата част на "Точиларци". На стотина метра започват домовете на хората. 

Кварталът е малък. Намира се по средата на пътя между Съединение и Найден Герово. В 11,30 ч. местната кръчма е отворена, но е празна. Няма посетители, няма и персонал. По улиците също е тихо, никой не обсъжда жестокото убийство. 

Както "24 часа" вече писа, 21-годишният Митко Димитров бил известен в региона с кражбите си. Мъжът е от Найден Герово и по думите на кмета Атанас Арабаджийски обирал редовно - по 2-3 пъти седмично. Жена от "Точиларци" пък разказа, че дори в квартала го били наскоро, защото задигнал мобилен телефон. 

Задържаният Тодор Лапков твърди, че младият мъж дошъл да краде от него и така се стигнало до убийството. След това трупът бил нарязан и сложен в чували, а по неофициална информация те били пуснати в шахта. Местни разказват, че бившият полицай не общувал често с тях. 

Фермата, в която са намерени останките на Митко Димитров.
Фермата, в която са намерени останките на Митко Димитров. Снимка: Мая Вакрилова
Фермата се намира точно до гробищата в кв. "Точиларци".
Фермата се намира точно до гробищата в кв. "Точиларци". Снимка: Мая Вакрилова
Разчлененото тяло на 21-годишния мъж било пуснато в шахта.
Разчлененото тяло на 21-годишния мъж било пуснато в шахта. Снимка: Мая Вакрилова
Задържаният бивш полицай отглеждал овце в Съединение.
Задържаният бивш полицай отглеждал овце в Съединение. Снимка: Мая Вакрилова
Снимка: Мая Вакрилова

Полицейска кола е на мястото, където е намерен разчлененият труп.
Фермата, в която са намерени останките на Митко Димитров.
Фермата се намира точно до гробищата в кв. "Точиларци".
Разчлененото тяло на 21-годишния мъж било пуснато в шахта.
Задържаният бивш полицай отглеждал овце в Съединение.

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