Демерджиев: Предприели сме всички възможни мерки срещу заплахи за "Безмер"

Следим ситуацията и прилагаме изпреварващи мерки за много по-високо ниво на заплаха, категоричен бе вътрешният министър

Предприели сме всички възможни мерки за базата "Безмер" координирано с Министерството на отбраната и премиера Румен Радев. Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която се докладва. Следим постоянно ситуацията и ще продължаваме да прилагаме изпреварващи мерки, ще продължаваме спрямо реалните заплахи в момента. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет.

Днес Financial Times, съобщи, че Иран е проучил възможности за нанасяне на удари по американски военни обекти в Европа, ако президентът Доналд Тръмп разпореди нова ескалация срещу Ислямската република. Според доклада иранските сили са оценили потенциални атаки срещу американски военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. София наскоро разреши на американски самолети за презареждане да оперират от военновъздушната база "Безмер", което потенциално увеличава стратегическото значение на обекта за Вашингтон. Това стана в края на юли по предложение на премиера Румен Радев и с решение на Народното събрание. В началото на август американските самолети-цистерни започнаха да ползват базата.