Заря за Деня на миньора запали пожар в Бобов дол. Огънят е лумнал във вторник вечерта и е причинен от искра от организирана заря по случай Празника на града. Горели са сухи треви, около 500 кв. м, щети не са допуснати, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил. Бобов дол традиционно отбелязва Деня на миньора, както и Успението на Свети Иван Рилски, закрилник на миньорите като празник на града с богата музикална програма и заря.

Пожарът, възникнал във вторник следобед в местността „Елиз дере" в землището на община Дупница, е засегнал сухи треви, храсти и отпадъци и е локализиран на площ от 67 дка. 8 противопожарни екипа и тежка техника от Община Дупница гасиха на място, през нощта бе осигурено дежурство от 2 противопожарни екипа. Днес продължава доугасяването на пожара чрез запръстяване на огнището с техника на Общината. Причините за възникването на пожара се установяват от РУ Дупница.