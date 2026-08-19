Алманах "Мостове 2026" събира 43 автори от Ловеч

В навечерието на 149-ата годишнина от Освобождението на Ловеч Клубът на дейците на културата - Ловеч ще представи новото издание на своя дългогодишен и годишен алманах за култура и общество "Мостове 2026". Събитието ще се състои на 21 август от 17,30 часа в Клуба на дейците на културата - Ловеч и е част от програмата на Община Ловеч за отбелязване на годишнината от Освобождението на града.

Новото издание събира 43 различни автори в литературните, публицистичните и историко-мемориалните раздели. В него са представени 18 творци в поезията и 15 в прозата, допълнени от автори на отзиви за книги и исторически статии и спомени, посветени на Ловеч и негови личности.

Сред имената са Алина Стоянова, Галина Петрова, Геновева Цандева, Димитър Минков, Дора Василева, Екатерина Пенчева, Мария Мустакерска, Наталия Георгиева, Нели Виткова, Неделинка Димитрова, Стела Генова, Светослав Аврамов, Таня Иванова, Томчо Богданов, Латинка Златна, Цецка Генова, Цветозар Цаков и Асен Аврамов в поетичната част.

В прозата се включват Банко П. Банков, Весела Люцканова, Вихрен Венков, Йордан Йорданов, Катя Мандинска, Людмила Андровска, Маргарита Василева, Маргарита Иванова, Милка Накова, Поля Георгиева, Тодор Георгиев, Цветан С. Тодоров, Цветан Минчев-Денчев и Цветана Няголова, както и Цветозар Цаков, който присъства и в поетичния раздел.

Разделът "Памет" включва исторически статии, годишнини и спомени за известни личности, свързани с Ловеч - сред тях материали за Васил Левски, Велчо Ночев, Борис Луканов, Христо Хаджиев, женското движение в Ловеч, химна "Върви, народе възродени", песните на Априлското въстание и историята на библиотеката в Ловеч.

Последователно в годините алманах "Мостове" се наложи не само като литературно издание, а и успява да създаде богата картина на духовния и културния живот - книга на словото, паметта и изкуството, особено значима в годината, когато Ловеч отбелязва 149 години от своето Освобождение.

"Мостове 2026" е издание на Клуба на дейците на културата - Ловеч, реализирано с финансовата подкрепа на Община Ловеч. Художественото оформление на алманаха отново е дело на художника Тихомир Витков, а на корицата - Валентин Узунов.