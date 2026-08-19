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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23413679 www.24chasa.bg

Продължава благоустрояването на бул. „Съединение" в Русе

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СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

На 20 август, четвъртък, ще бъдат извършени дейности по благоустрояването на бул. „Съединение". В тази връзка продължават и мерките за обезопасяване на терена, свързани с премахването на вече обозначени от експерти рискови дървета. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Предвидена е резитба на 4 дървета, поради което в периода от 8 до 16 ч. ще бъдат временно затворени за движение две от четирите платна на бул. „Съединение" – в участъка от ул. „Зайчар" до бул. „Освободител" (в посока Пантеона на възрожденците).

Целта на предприетите мерки е да бъде намален рискът за гражданите и за прилежащата инфраструктура. Премахнатите дървета ще бъдат заменени с нови, съответстващи на конкретните условия видове, като засаждането ще се извърши през подходящия сезон за озеленяване, при съобразяване с изискванията за устойчиво развитие на новата растителност. Компенсаторната дейност цели да гарантира възстановяването на зелената система в участъка и запазването на зелената инфраструктура по бул. „Съединение" в дългосрочен план.

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

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