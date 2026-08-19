От "Зелени Балкани" искат да се предприемат мерки срещу отравянията на лешояди

„Отчаяни сме, обезкуражени сме и сме в безизходица. Призоваваме да се потърси отговорност от компетентните органи защо продължават отравянията." Това заяви пред БТА директорът по природозащитата на „Зелени Балкани" Ивелин Иванов, след като брадатият лешояд Боев беше намерен мъртъв заедно с още отровени птици.

По думите му полицията, прокуратурата, Министерството на земеделието и храните и Министерството на околната среда и водите трябва да приложат законите и да предприемат мерки за установяване на извършителите.

Боев беше освободен през май 2025 г. в Природен парк „Сините камъни" като част от усилията за завръщането на изчезналия от България вид. Той е първото освободено у нас брадато лешоядче и се превърна в символ на дългогодишните опити за възстановяване на вида в българската природа.

За 123 дни птицата е изминала около 14 100 километра и е преминала през осем европейски държави. На 13 август Боев се завърнал в България, но само няколко дни по-късно предавателят му започнал да подава тревожни сигнали.

При проверка на терен природозащитниците го открили мъртъв. Заедно с него били намерени отровени още четири черни и два белоглави лешояда. Единият от белоглавите лешояди е оцелял и екипите продължават борбата за живота му.

От „Зелени Балкани" определят случилото се като тежък удар за усилията за възстановяване на популациите на редки видове в България.

Природозащитниците припомнят, че зад програмите за възстановяване на лешоядите стоят повече от три десетилетия работа, международно сътрудничество и усилията на поколения специалисти и доброволци.