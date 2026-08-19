От 3-4 години убитият Митко тормозел възрастните в село Найден Герово, соченият за убиец бил с две висши

Срещу него многократно били подавани жалби и сигнали, но без резултат

Колеги на бившия полицай не могат да си обяснят как е прибегнал до рязане на тялото на убития

21-годишният Митко, който беше убит край Съединение, тормозел жителите на село Найден Герово. Това ставало в последните 3-4 г.

"Нищо не правеше, само крадеше. Цяло Съединение и Найден Герово се беше стресирало от него. Стари баби обираше", разказаха жители на селото, които репортер на "24 часа" завари на кафе да коментират жестокото убийство.

По думите им срещу младия мъж многократно били подавани жалби и сигнали, но без резултат. „Оплаквали сме се от него няколко пъти, ама без успех. А Тодор Лапков беше интелигентен човек, с 2 дипломи по право и психология. Умен човек, идваше тук в кръчмата в село, общували сме си, беше кротък и не създаваше проблеми", разказаха местните. Работел в Трето районно в Пловдив, а след като се пенсионирал, започнал да гледа овце във фермата. Там и живеел, родом бил от Съединение.

Но пък бивши колеги на Лапков не могат да си обяснят какво го е накарало да нареже на парчета крадеца. "Да го убиеш - да, но да го разфасоваш, това говори за някакви други състояния", не могат да си обяснят те.

По думите им като полицай Тодор бил стриктен. Първо бил в участъка на Съединение, след това се преместил в Пловдив. След пенсионирането си станал фермер и отглеждал овце в Точиларци. Набавял си люцерна, бали.

Кметът на Найден Герово Атанас Арабаджийски също разказа за дългогодишните проблеми, свързани с поведението на Митко. По думите му сигналите от жители били постоянни. „Митко си е от нашето село. Всяка седмица по една-две къщи изреваваха от него", описа кметът.

И допълни, че младият мъж неведнъж е проявявал агресия към хората в селото. „Нападна една жена, хвана я за шията, за да й вземе пенсията. Вечер, през деня – постоянно крадеше", каза кметът.

Той добави, че полицията многократно е реагирала на сигналите и е задържала Митко. „Униформените постоянно бяха тука, прибираха го. Обаче има документи, че е с психични заболявания, и бързо го пускаха", обясни Арабаджийски. И подчерта, че Митко живеел с баба си и баща си. Майка му ги напуснала отдавна. "Митко беше винаги изпран, изгладен, баба му се грижеше за него", допълни кметът. Според него няма основание жителите от малцинството да се надигнат и да има напрежение в селото, тъй като по думите му Митко крадял също и от тях.

Местни жители разказват, че представители на малцинствата от Найден Герово налитали на лозя, на селскостопанска продукция и дори на животни. "Като напаст са", обясняват хората. Те допускат, че на Лапков му е писнало от набезите им и подобно на колегата му от село Болярино Димитракис Пирилис, който прегази крадец в имота си, е решил да действа с твърди мерки. Но и те смятат, че е прекалил с нарязването на тялото.