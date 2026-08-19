Кметът на Лом отива на съд за купуване на гласове

Районната прокуратура в Монтана внесе обвинителен акт срещу кмета на Лом Цветан Петров за престъпление против политическите права на гражданите. Според обвинението той предложил по 50 евро на служители на общинско предприятие, за да гласуват за определена политическа коалиция и кандидат на парламентарните избори на 19 април, съобщиха от Апелативната прокуратура в София.

На 15 април 2026 г. кметът се срещнал със служители на общинското предприятие и ги агитирал да гласуват с посочен от него номер в бюлетината и с определена преференция.

Според прокуратурата Цветан Петров поискал и списък с имената на хората, гласували по указания от него начин, за да може впоследствие да провери дали искането му е изпълнено.

Твърди се, че кметът предложил на всеки от присъстващите по 50 евро и поискал техен представител да отиде с него до банка, за да бъдат изтеглени парите. Той обяснил, че по този начин служителите ще му помогнат в работата му като кмет на община Лом.

Според държавното обвинение с тези действия Цветан Петров е предложил имотна облага, за да склони служителите да упражнят избирателното си право в полза на конкретна политическа коалиция и определен с преференция кандидат за депутат.

По време на разследването са извършени фоноскопна и видеотехническа експертизи.

Цветан Петров е кмет на Лом от местните избори на 29 октомври 2023 г. В средата на юни Окръжният съд в Монтана отмени решението на Районния съд в Лом за временното му отстраняване от длъжност и отхвърли искането на прокуратурата той да не изпълнява функциите си на кмет.