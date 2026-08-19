Наближава крайният срок за участие в инициативата на президента Награда „Джон Атанасов"

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Остават 3 седмици до крайния срок – 9 септември 2026 г., за участие в ежегодния конкурс за Наградата „Джон Атанасов" на президента на Република България. Инициативата носи името на световноизвестния изобретател от български произход Джон Атанасов – създател на първия електронен цифров компютър с регенеративна памет. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Наградата „Джон Атанасов" е насочена към млади изследователи в областта на компютърните науки, към създатели на общественозначими проекти, както и към студенти и ученици с успешни дебютни разработки.

От 2003 г. – началото на инициативата, Наградата „Джон Атанасов" се връчва на млади български учени и изследователи в областта на компютърните науки за техните изключителни постижения в световен мащаб.

Сред лауреатите на президентската награда са ръководители на изследователските центрове на водещите в областта на компютърните науки научно-изследователски институти и мултинационални компании в света.

Участниците в конкурса през 2026 г. ще се съревновават за отличия в следните категории:

1. Награда „Джон Атанасов" на президента на Република България – за млади учени до 35-годишна възраст в областта на компютърните науки;

2. Грамота „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели" – за успехи, постигнати през годината от екип ученик-преподавател в националните и международните олимпиади по информатика, по изкуствен интелект или по информационни технологии;

3. Грамота „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос" – за значими проекти в областта на информационните технологии и програмирането, реализирани в България;

4. Грамота „Джон Атанасов – дебютен пробив в областта на компютърните науки и технологии" – за ученици и студенти с първи свои значими научни разработки;

5. Грамота „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти" – за преподаватели и ментори с принос във формирането на поколения успешни специалисти.

Носителите на Наградата и Грамотите „Джон Атанасов" се определят от жури, съставено от водещи български учени и експерти в областта на компютърните науки.

Крайният срок за кандидатстване за отличията в отделните категории на инициативата Награда „Джон Атанасов" е 9 септември 2026 година.

Правилата за всяка от категориите и необходимите документи за участие в конкурса се публикуват на интернет страницата на президентската институция.

Допълнителна информация може да се получи на тел. 02 / 923 93 93, както и на е-mail: [email protected].