Надраскаха със спрей нов влак „Шкода“ на гара Благоевград

Само дни след като новите електрически мотриси „Шкода" започнаха да превозват пътници, една от тях стана обект на вандалска проява. Влакът е бил надраскан със спрей на гара Благоевград.
От Министерството на транспорта и съобщенията съобщиха, че вече са подали сигнал до компетентните органи, които трябва да установят и заловят извършителите.
Още при пускането на мотрисите в експлоатация транспортният министър Георги Пеев призова гражданите да пазят новите влакове и обществената собственост. Мотрисите са придобити с публичен ресурс и са част от мащабното обновяване на железопътния транспорт у нас.
Новите влакове „Шкода" са в движение от 14 август. Общо 20 мотриси предстои поетапно да бъдат пуснати по основни железопътни направления.
Те разполагат с Wi-Fi, електрически контакти и USB портове, модерни информационни системи и видеонаблюдение. Предвидени са също места за велосипеди и детски колички, както и условия за пълна достъпност на хора с намалена подвижност.
Доставката на мотрисите е на обща стойност 326,7 млн. евро и се финансира изцяло с европейски средства. Проектът е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав в България за последните повече от 20 години.
От ведомството подчертават, че опазването на новите влакове е обща отговорност, тъй като те са инвестиция, предназначена за всички пътници.