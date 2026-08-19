Съдът потвърди, че столичен зам.-кмет е спазил закона при разкриването на корупция

Изнасянето на данни за незаконни сметища и нарушения е извършено добросъвестно, в изпълнение на служебните задължения и в обществен интерес

Софийският градски съд потвърди окончателно решението на Софийския районен съд от 7 януари 2026 г., с което е отхвърлена претенцията за клевета срещу инж. Николай Неделков, който в момента е зам.-кмет по екология на столицата. С решението си втората и последна съдебна инстанция потвърждава, че действията на Неделков по публичното оповестяване на данни за корупционни практики и незаконно изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси са били извършени добросъвестно, в изпълнение на служебните му задължения и в защита на обществения интерес, съобщиха от Столичната община.

По време на разкритията инж. Николай Неделков е директор на Столичния инспекторат. След като поема ръководството на институцията в края на 2023 г., той започва системни проверки на дългогодишни практики и сигнализира компетентните органи за установените данни.

Окончателното съдебно решение слага край на делото, заведено след тези разкрития. Още първата инстанция приема, че добросъвестното сигнализиране за корупция и злоупотреби, когато е в защита на обществения интерес, не представлява клевета.

Делото е след разкрития за над 240 нерегламентирани сметища на територията на София и данни за функционирала с години схема за незаконно извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси.

След като поема ръководството на Столичния инспекторат, Неделков започва проверки на дългогодишни практики в системата. Установени са множество случаи на незаконно засипване на терени, данни за злоупотреби със служебно положение и покровителстване на нарушения. Те са предоставени на компетентните органи, както и на разследващи журналисти и неправителствени организации. След публичното им оповестяване срещу Неделков са заведени дела за клевета от бивши служители на Столичния инспекторат.

„Това решение показва, че когато един човек изпълнява служебните си задължения добросъвестно и в защита на обществения интерес, няма причина да се страхува да назове нередностите с истинските им имена. Като директор на Столичния инспекторат аз избрах да не мълча – проверихме сигналите, събрахме данните и ги предадохме на компетентните институции. Днес, като заместник-кмет по „Околна среда", продължавам същата работа, но вече с възможността да надграждаме контрола и да търсим трайни решения", заяви Неделков.

Според него най-важното от тук нататък е институциите, на които бяха предоставени данните, да доведат проверките докрай и да предприемат необходимите действия, ако установените нарушения бъдат потвърдени.

"Софиянци имат право да знаят какво се е случило и кой ще понесе отговорност", завърши той.

Окончателното решение на съда слага край на съдебната сага, но не и на работата по проблема с незаконните сметища в София.

През 2024 г., когато е директор на Столичния инспекторат, е създаден мащабен регистър на имотите, идентифицирани като незаконни сметища. Тогава в него са включени 240 локации, а към момента броят на рисковите точки, които се следят системно, надхвърля 300. Десетки от тях вече са почистени.

Следващата стъпка е преминаването от постоянно почистване към ефективна превенция и контрол. Столичният общински съвет вече одобри с пълно мнозинство доклада на зам.-кмета за закупуването на 100 автономни соларни камери с изкуствен интелект, които ще осигурят денонощно наблюдение на проблемните терени и ще позволят идентифициране на нарушенията и превозните средства, с които се извършва нерегламентираното изхвърляне.

Столичната община очаква и компетентните разследващи органи да доведат докрай проверките по предоставените данни за незаконни сметища, злоупотреби със служебно положение и евентуално покровителстване на нарушения.

Окончателното съдебно решение потвърждава правото на служителите да сигнализират за нередности в защита на обществения интерес. Следващата стъпка е институциите да стигнат до отговор на въпроса кой стои зад установените нарушения и каква отговорност трябва да бъде понесена за тях.