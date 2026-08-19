Временно се затваря за движение жп прелезът на ул. „Шипка" в Русе

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Община Русе уведомява своите граждани, че във връзка с извършването на планови ремонтни дейности временно ще бъде преустановено преминаването през жп прелеза на ул. „Шипка" за всички видове превозни средства за периода от 9 ч. на 24 август до 16 ч. на 28 август. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Ограничението е свързано с изпълнението на обект „Смяна на съществуващата еластична прелезна настилка тип „STRAIL" с еластична тип STRAIL (тежък тип) на жп прелез км. 9+470 в междугарието Русе разпределителна – Русе, пресичащ автомобилен път от уличната мрежа на Община Русе".

Водачите се призовават да спазват поставената пътна сигнализация и въведената временна организация на движението, както и да проявяват повишено внимание при придвижването в района.

Промяната цели да осигури безопасността на участниците в движението и да създаде необходимите условия за безопасното и своевременно изпълнение на ремонтните дейности.