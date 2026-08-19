Достойни българи на "24 часа" получиха признание и от Община Велико Търново

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Община Велико Търново награди героите, спасили 17-годишно момче от водите на река Янтра при голямото наводнение през май.

Старопрестолни грамоти и почетни значки връчи днес заместник-кметът на община В. Търново Георги Камарашев на младши инспектор Недалин Христов, пожарникар в РС "ПБЗН" -В. Търново, младши инспектор Даниел Стоянов и младши експерт Петър Костадинов, водолази в сектор "Специализирани оперативни дейности" при РД ПБЗН -В. Търново и автомонтьорът Венцислав Матев. Те бяха отличенина скромна церемония пред кметството в с.Шемшево за проявен героизъм, смелост и безкористна помощ при наводнението и спасяването на бедстващо момче с риск за собствения си живот.

През юни четиримата бяха наградени и в Националната кампания на в."24 часа" "Достойните българи".