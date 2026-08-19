Асен Василев: Радев ни вкара във войната само за два месеца

Радев ни вкара във войната само за два месеца. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев във фейсбук.

По-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че са предприети всички възможни мерки за базата "Безмер" координирано с Министерството на отбраната и премиера Румен Радев.

"Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която се докладва. Следим постоянно ситуацията и ще продължаваме да прилагаме изпреварващи мерки, ще продължаваме спрямо реалните заплахи в момента" каза той след заседанието на Министерския съвет.

"Financial Times намери къде е Безмер на картата на света. Защото Иран го намери. На 22 юли „Прогресивна България" и ДПС гласуваха за включването на България във военна операция – за първи път от 2003 г. насам. Тогава питахме Радев как са защитили България, а той ни обясни, че няма нужда от Patriot на българска територия, защото опасност няма. Явно преценката му и за това е била грешна. Пет години опазихме България от войната. Радев ни вкара в нея само за два месеца", добави Асен Василев под свое видео.

Критика отправи и Николай Денков от ПП. "Общи приказки за "засилени мерки" в Безмер не са достатъчни", написа той във фейсбук.

"Профанският подход на правителството към външната политика неизбежно води до повишени рискове със сигурността. И те не се решават с общи изявления, направени в угода на външни партньори. Общи приказки за "засилени мерки" в Безмер не са достатъчни", добави той.

Днес Financial Times, съобщи, че Иран е проучил възможности за нанасяне на удари по американски военни обекти в Европа, ако президентът Доналд Тръмп разпореди нова ескалация срещу Ислямската република. Според доклада иранските сили са оценили потенциални атаки срещу американски военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България.

Миналия месец иранските власти отправиха заплаха към Великобритания заради използването на британски военни бази от САЩ, като заявиха, че „всяка база, използвана за нанасяне на удар срещу иранска територия, ще се смята за легитимна цел".

Авиобаза „Безмер", която се намира на около 10 километра западно от Ямбол, е един от четирите военни обекта в България, предназначени за съвместно използване със САЩ.

САЩ изпратиха спешна нота на 17 юли с искане да разположат до 8 самолета и до 250 военнослужещи за логистично обслужване на американските операции в Близкия изток. По предложение на правителството на 22 юли парламентът разреши това със 136 гласа "за" - на мнозинството от "Прогресивна България" и ДПС.

На 22 юли Народното събрание разреши пребиваването на територията на България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток, и разполагането им в авиационна база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г.

Министърът на външните работи Велислава Петрова разговаря по телефона вчера с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи. Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни в България министър Петрова подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток, съобщиха от пресцентъра на министерството. По-късно официалната иранска новинарска агенция ИРНА предаде, че министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи е заявил, че всяка страна, която участва по какъвто и да е начин в извършването на военна атака срещу Иран, трябва да поеме отговорност за нейните последици.

Премиерът Румен Радев коментира , че Иран разбира много добре, че американските самолети на авиобаза „Безмер" не са в никакъв случай за бойни мисии. С Иран имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, на взаимно доверие и приятелство, каза още премиерът.