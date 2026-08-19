В Стара Загора съборят последните 20 незаконни постройки в квартал "Лозевец"

Под охраната на многобройна полиция и жандармерия и в присътвието на кмета Живко Тодоров в ромския квартал на Стара Загора "Лозенец" днес се провежда акция по премахването на 20 незаконни постройки. Те трябваше да бъдат 29, но 9 от тях били прехнати предварително доброволно от собствениците им. Хората махнаха предваритело и обзавеждането и вещите си.

Акцията, като ще завърши до края на деня, преминава спокойно, без напрежение и протести, както се е случвало при други подобни акции. Община Стара Загора е последователна в това отношение, от 2013 г. досега са премахнати около 550 незаконни постройки в този квартал, тези са последните. Процедурата за тях е започнала още през миналата година и е преминала през всичк законни етапи - съставени са констативни актове, издадени са заповеди за премахване, предоставени са срокове за доброволно изпълнение и е осигурена възможност за съдебен контрол. Днешните крайни действия се основават на влезли в сила административни актове и съдебни решения.

Тази акция е пета по ред в квартала. През 2025 г. тук бяха съборени и премахнати 101 незаконни постройки.

Кметът Тодоров обясни, че след къщите ще бъдат ликвидирани и незаконните сметища в района. Едновременно с това общината работи по изграждане на канализация и подобряване на инфраструктурата в квртала.

Живко Тодоров подчерта, че тези постройки не могат да бъдат узаконени, тъй като се намират в територия, определена за парк. Предвижда се на мястото да бъде извършено залесяване съвместно с Държавното горско стопанство.

12 души от засегнатите са подали заявления за настаняване в общински жилища. Одобрени са били четири семейства, като две от тях впоследствие са отказали да бъдат настанени.

Тази акция трябваше да се проведе в края на юли, но бе отложена след намесата на различни институции.

Още тогава общината обяви, че незаконното строителство не е местен, а национален проблем, който изисква общ институционален подход и споделена отговорност. Нейният секретар Николай Диков тогава каза, че това не е действие срещу хора. "Това е изпълнение на законова процедура за премахване на незаконно строителство. Законът е еднакъв за всички и следва да бъде прилаган еднакво към всички граждани", по думите му.