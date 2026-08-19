Васил Терзиев: Чуждата фасада не е платно

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Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че общински екипи са почистили графит от фасадата на сграда на кръстовището на улиците „Раковски" и „Граф Игнатиев" в София.

„Не бъди като Борис", написа Терзиев във Facebook, като осъди вандалските прояви и подчерта, че „чуждата фасада не е платно".

По думите му Столичната община продължава да почиства драсканици от фасади, подлези, спирки и други обществени пространства. Терзиев посочи, че през това лято трима нарушители са били санкционирани с глоби от по 1000 евро.

Кметът призова гражданите да подават сигнал на 112, ако станат свидетели на вандалска проява.

Ето и цялата публикация на Васил Терзиев във фейсбук:

Не бъди като Борис.

Борис е решил, че фасадата на една от най-разпознаваемите сгради на кръстовището на „Раковски" и „Граф Игнатиев" е подходящото място да остави името си.

Не е.

Екипите на Столична община вече почистиха надписа. И ще продължим да чистим драсканиците от фасади, подлези, спирки и обществени пространства в София.

Разликата между градско изкуство и вандализъм се вижда и се усеща. И моята цел е София да дава повече пространство на доброто градско изкуство. Но чуждата фасада не е платно. Паметникът не е платно. Спирката и подлезът не са нечия лична територия.

Това е нашият общ град.

Общината има своята работа и ние я вършим:

↗️ Чистим повече, отколкото досега някой някога е чистил.

↗️ Възстановяваме облика на градската среда, каквато вече бяхме забравили, че е била, като пространството около НДК, например.

↗️ Това лято наложихме и големи санкции, каквито всички се опитваха да ни убедят, че е невъзможно да успеем. Трима нарушители са санкционирани за пръв път с по 1000 евро.

↗️ Работим и по промени в нормативната уредба, за да имаме по-добри инструменти срещу подобни нарушения, защото в момента са много сложни за санкциониране.

↗️ Въведохме политика за подкрепа на артисти и инициативи, които преобразяват града, и работим за повече регламентирани места, на които градското изкуство може да живее регламентирано.

Но има нещо, което никоя община не може да свърши сама.

Градът изглежда така, както се отнасяме към него всички ние. Всяко наше действие в общото пространство оставя следа – не само върху стената, а и за това какви хора сме и какъв град искаме да оставим след себе си.

Грижата за София започва и от простите неща: да не рушим направеното, да пазим общото и да не подминаваме, когато някой друг го унищожава.

Ако видите човек, който в момента драска по фасада или друго обществено пространство, подайте сигнал на 112. Така органите на реда имат най-голям шанс да установят нарушителя на място.

Ние ще продължим да си вършим нашата работа.

От всички останали искам едно - да пазим града си.