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Община Пазарджик ремонтира сграда за филиала на Медицински университет- Пловдив

Диана Варникова

[email protected]

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На официална церемония днес, кметът на Община Пазарджик, Петър Куленски, официално връчи на декана на Факултета по обществено здраве проф. д-р Станислава Харизанова, дм символичния ключ за ползване на Медицински университет – Пловдив обновената сграда на ул. „Неофит Бозвели" № 29 в Пазарджик. С това беше направена още една важна стъпка към разкриването на филиал и разширяването на възможностите за медицинско образование в града.

Подготовката на сградата за разширяване на медицинското обучение в града започна през 2024 г. със средства от бюджета на Община Пазарджик. Беше извършен цялостен ремонт, довършителни дейности и обзавеждане на втория етаж, както и ремонт на покрива, с което бяха създадени необходимите условия за провеждане на учебни занятия и практическа подготовка на студентите.

В резултат на създадената материална база през есента на 2024 г. ръководството на Медицински университет – Пловдив, начело с ректора проф. д-р Ангел Учиков, дмн, надгради съществуващото в Пазарджик изнесено обучение за медицински сестри, като разшири подготовката с две нови специалности – „Акушерка" и „Лекарски асистент".

През 2026 г. със съдействието на Община Пазарджик и благодарение на дарение от фондация „Сънотех" беше извършен и цялостен ремонт на третия етаж на сградата. Инвестицията е на стойност 162 027,94 евро, като средствата са насочени към създаването на допълнителни модерни учебни пространства и необходимата материална база за следващия етап – разкриването на филиал на Медицински университет – Пловдив в Пазарджик.

„В момент, в който недостигът на медицински специалисти е един от най-сериозните проблеми пред здравната система, инвестицията в образование е инвестиция в бъдещето на Пазарджик. Създаването на условия за обучение на повече медицински специалисти тук означава повече възможности за младите хора, по-тясна връзка между университета и местните лечебни заведения и по-устойчиво развитие на здравеопазването в региона", заяви кметът на Община Пазарджик, г-н Петър Куленски.

Разкриването на филиал на Медицински университет – Пловдив ще има дългосрочна добавена стойност за града и региона. С него се разширява достъпа до висше медицинско образование, създава се възможности за подготовка на необходимите специалисти по здравни грижи и се подпомага кадровото обезпечаване на лечебните заведения в Пазарджик.

Реализирането на проекта е резултат от последователна работа и партньорство между институциите, академичната общност, местния бизнес и здравния сектор. На церемонията, кметът на Община Пазарджик изказва благодарност на ръководството на Медицински университет – Пловдив в лицето на ректора проф. д-р Ангел Учиков, дм, на декана на Факултета по обществено здраве проф. д-р Станислава Харизанова, дм, на Областна администрация и Министерството на образованието и науката, Общински съвет – Пазарджик, на фондация „Сънотех" за предоставената подкрепа, на преподавателите и студентите от изнесеното обучение на МУ – Пловдив в Пазарджик, както и на ръководителите на лечебните заведения в града и регионалните съсловни организации на специалистите по здравни грижи.

Кметът на Община Пазарджик Петър Куленски връчи ключа на сградата на ръководството на филиала
Кметът на Община Пазарджик Петър Куленски връчи ключа на сградата на ръководството на филиала
Кметът на Община Пазарджик Петър Куленски връчи ключа на сградата на ръководството на филиала

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