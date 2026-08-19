Община Пазарджик ремонтира сграда за филиала на Медицински университет- Пловдив

На официална церемония днес, кметът на Община Пазарджик, Петър Куленски, официално връчи на декана на Факултета по обществено здраве проф. д-р Станислава Харизанова, дм символичния ключ за ползване на Медицински университет – Пловдив обновената сграда на ул. „Неофит Бозвели" № 29 в Пазарджик. С това беше направена още една важна стъпка към разкриването на филиал и разширяването на възможностите за медицинско образование в града.

Подготовката на сградата за разширяване на медицинското обучение в града започна през 2024 г. със средства от бюджета на Община Пазарджик. Беше извършен цялостен ремонт, довършителни дейности и обзавеждане на втория етаж, както и ремонт на покрива, с което бяха създадени необходимите условия за провеждане на учебни занятия и практическа подготовка на студентите.

В резултат на създадената материална база през есента на 2024 г. ръководството на Медицински университет – Пловдив, начело с ректора проф. д-р Ангел Учиков, дмн, надгради съществуващото в Пазарджик изнесено обучение за медицински сестри, като разшири подготовката с две нови специалности – „Акушерка" и „Лекарски асистент".

През 2026 г. със съдействието на Община Пазарджик и благодарение на дарение от фондация „Сънотех" беше извършен и цялостен ремонт на третия етаж на сградата. Инвестицията е на стойност 162 027,94 евро, като средствата са насочени към създаването на допълнителни модерни учебни пространства и необходимата материална база за следващия етап – разкриването на филиал на Медицински университет – Пловдив в Пазарджик.

„В момент, в който недостигът на медицински специалисти е един от най-сериозните проблеми пред здравната система, инвестицията в образование е инвестиция в бъдещето на Пазарджик. Създаването на условия за обучение на повече медицински специалисти тук означава повече възможности за младите хора, по-тясна връзка между университета и местните лечебни заведения и по-устойчиво развитие на здравеопазването в региона", заяви кметът на Община Пазарджик, г-н Петър Куленски.

Разкриването на филиал на Медицински университет – Пловдив ще има дългосрочна добавена стойност за града и региона. С него се разширява достъпа до висше медицинско образование, създава се възможности за подготовка на необходимите специалисти по здравни грижи и се подпомага кадровото обезпечаване на лечебните заведения в Пазарджик.

Реализирането на проекта е резултат от последователна работа и партньорство между институциите, академичната общност, местния бизнес и здравния сектор. На церемонията, кметът на Община Пазарджик изказва благодарност на ръководството на Медицински университет – Пловдив в лицето на ректора проф. д-р Ангел Учиков, дм, на декана на Факултета по обществено здраве проф. д-р Станислава Харизанова, дм, на Областна администрация и Министерството на образованието и науката, Общински съвет – Пазарджик, на фондация „Сънотех" за предоставената подкрепа, на преподавателите и студентите от изнесеното обучение на МУ – Пловдив в Пазарджик, както и на ръководителите на лечебните заведения в града и регионалните съсловни организации на специалистите по здравни грижи.