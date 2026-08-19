Враца скочи в защита на миналото си

С отворено писмо до министерството на културата, националния институт за недвижимо културно наследство, общинския съвет на Враца и кмета на града обществен комитет от Враца се обърна с настоятелно искане са незабавна и решителна държавна и общинска намеса за спасяването на безценното археологическо откритие в център на града, определен от историците като династичен царски център на тракийското племе от този регион трибалите.

Разкритията монументален каменен градеж в непосредствена близост до историческата Могиланската могила е археологическо откритие от световна величина. То доказва съществуването на организиран тракийски държавен и култов център по нашите земи.

„За съжаление, поради факта, че находките се намират върху частен терен, отреден за жилищно застрояване, съществува реален и непосредствен риск този исторически паметник да бъде унищожен или необратимо увреден под натиска на частни инвестиционни интереси и административно бездействие", се казва в откритото писмо.

За това видни врачани от обществения комитет настояват за спиране на всякакви изкопни и строителни работи на обекта до окончателното произнасяне на разширена държавна приемателна комисия. Искането на обществениците и историците вече е подкрепено с петиция със същото искане, подкрепена досега с над 2 000 подписа.

Сегашните археологически открития са направено недалеч от мястото, където пред 60 години пак при строителни дейности археолозите откриват тракийски погребения с уникални златни сребърни украшения. Най-известните сред тях са воински наколенник с изображение на богинята майка и филигранно изработен златен венец на тракийска принцеса. Днес тези и други находки са световно известни като съкровището от Могиланската могила и се съхраняват във врачанския исторически музей.

Архивни снимки от разкопките през 1965-66 г. показват, че освен некрополите със златните съкровища, е разкрито огромно съоръжение с неизвестно предназначение, което показва цивилизационните достижения на нашите предци траките. От нивото на познанията тогава, изследователите са преценили, че става дума за крепида, т.е. укрепителен зид към издигнатите една до друга гробници на няколко поколения трибалски царе. Съдбата на тази структура е неизвестна. Управленски фактори от онова време твърдят, че всичко е обратно заринато с пръст. Причината е липсата на средства по онова време, а и липсата на интерес към траките тогава.

„Последнитер азкопки са резултат от недовършената работа преди шестдесет години, сподели бившият депутат и един от участниците в обществения комитет Огнян Пищиков. - Понеже предишните открития са с източно изложение, а сегашните с южно може да се предполага, че става дума за огромна строителна конструкция с поне един прав ъгъл, чиято функция трябва внимателно да се проучи и преоцени. Дали това е некрополна крепида, царски дворец, жречески погребален комплекс и още, и още ще кажат учените."