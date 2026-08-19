149 курсанти-първокурсници прекрачват портала на НВУ „Васил Левски" в събота

149 са курсантите-първокурсници, които започват обучението си в Национален военен университет "Васил Левски" през учебната 2026/2027 година. 79 от тях ще се обучават в първи курс в двата факултета на НВУ във Велико Търново („Сигурност и отбрана" и „Логистика и технологии"), а 70 - във факултет „Артилерия, ПВО и КИС", град Шумен.

В събота, 22 август от 10:00 часа, новоприетите курсанти ще прекрачат за първи път портала на Националния военен университет в качеството си на обучаеми. Предстои стартът на тяхната начална военна подготовка, която първокурсниците задължително преминават преди да положат военната си клетва.

Бъдещите офицери ще се обучават в 13 военни специализации: Материални ресурси, придвижване и транспорт; Артилерийско и зенитно въоръжение, стрелково оръжие, оптика и бойни припаси; Танкова и автомобилна техника; Военни комуникационни и информационни системи; Наземно базирани средства за ПВО и ПРО; Мотопехотни и танкови войски; Разузнаване;Артилерийско инструментално разузнаване; Електронно разузнаване и война; Инженерни войски; Войски за ядрена, химическа защита и екология; Полева артилерия.

Наред с военното си образование курсантите ще изучават и гражданска специалност и в края на 5-годишния курс на обучение ще се дипломират с две бакалавърски степени – военна и гражданска.

До 4 септември продължава обявеният от НВУ допълнителен прием по военна специализация Инженерни войски! Свободните 7 места са за военна специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво". Курсантите, които ще се обучават в програмата, предлагана за първи път в НВУ„Васил Левски", ще се дипломират с бакалавърска степен по гражданска специалност „Строителство на сгради и съоръжения" и професионална квалификация строителен инженер.