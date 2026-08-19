Условна присъда за жена, седнала зад волана след употреба на кокаин

Районеният съд в Стара Загора одобри споразумение, постигнато между обвиняемата К. Ц., на 34 години, защитника й и представител на Районна прокуратура – Стара Загора, по силата на което жената, която е неосъждана до момента, .ще търпи наказание "лишаване от свобода" за срок от седем месеца, изпълнението на което е отложено за срок от три години. На К. Ц. е наложена и глоба в размер на 255.64 евро, съобщиха от съда.

Освен това съдът я лиши от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година и седем месеца, като постанови и да бъде отнет в полза на държавата лекият автомобил, послужил за извършване на престъплението, тъй като е нейна собственост.

Пред Районния съд в Стара Загора 34-годишната жена се призна за виновна в това, че на 22.06.2026 г. в Стара Загора управлявала лек автомобил, след употреба на наркотични вещества – кокаин, установено по надлежния ред с техническо средство дрегер „Дръг тест 5000".

Одобреното от Районен съд – Стара Загора споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.