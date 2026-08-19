Хванаха баща и син да продават лекарства със зелена рецепта (видео)

Вземали ги за 2 евро и търгували за 16

Двамата заловени и с 25 чувала с дрехи менте

Баща и син бяха хванати в София да продават лекарства със зелена рецепта. Те са с психотропни вещества и затова се иска специално лекарско разрешение за купуването им.

Акцията започна след получена оперативна информация в сектор "Противодействие на криминалната престъпност" на 6-о РУ към СДВР, разказа зам. шефът на районното комисар Асен Ушатов. Той обясни, че за да извършват нелегалната дейност двамата регистрирали на бушон фирма фантом.

Самата услуга семейството рекламирало в сайтове за обяви. По време на акцията криминалистите от 6-о РУ стигнали до всички адреси, в които двамата складирали лекарствата и ги подготвяли за изпращане. Това са 6 адреса, наети под наем - офиси, магазини и апартаменти. В тях имало около 3000 блистера. Оказало се, че ползват само един офис на куриер, а за другите пратки разчитали на автомати, каза Ушатов. В офиса се чувствали като у дома си, посочи полицаят.

Сред лекарствата попадали успокоителни и медикаменти за онкоболни. Тепърва ще се установява дали те с а поръчвани от зависими или от болни, които са търсили начини да се набавят с медикаментите. По и оперативни данни бащата и синът купували блистер за 2 евро и го продавали за 16 евро.

Двамата били доста конспиративни, сменяли колите, носели шапки при доставки и постоянно се оглеждали във всички посоки. Демонстрирали и висок стандарт на живот.

По време на акцията се оказало, че мъжете държат и 25 чувала с дрехи, за които се смята, че са менте. Причината - липсват документи за съгласие на притежателите на защитените търговски марки.

От двамата само синът е криминално проявен - хващан е за наркотици.

Три от препаратите попадат в класификатора за наркотици. Затова са обвинени за разпространение на дрога, каза говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев. И посочи, че няма данни за пострадали.