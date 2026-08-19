В затвора влиза мъж, шофирал дрогиран в Стара Загора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Районният съд в Стара Загора наложи ефективно лишаване от свобода на криминално проявен мъж, шофирал след употреба на наркотично вещество, съобщават от съда.

По силата на одобрено от Районен съд – Стара Загора споразумение, криминално проявеният Н. Ж., на 49 години, е осъден на лишаване от свобода за срок от седем месеца, което наказание следва да изтърпи при първоначален строг режим.

Съдът му наложи и наказание "лишаване от право да управлява моторно превозно средство" за срок от една година и осем месеца. В тежест на обвиняемия са присъдени направените по делото разноски, както и сумата от 1400 евро, представляваща равностойността на лекия автомобил.

Пред съда Н. Ж. се призна за виновен в това, че на 21.05.2026 г. в Стара Загора управлявал моторно превозно средство, след употреба на наркотично вещество – метамфетамин, установено по надлежния ред с протокол за извършена експертиза (химико-токсикологично лабораторно изследване).

Одобреното от Районен съд – Стара Загора споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.