Задържаха под стража мъж, откраднал телефона на шофьор, докато спял в колата си

Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем мъж на 43 г. за това, че на 11.04.2026 г. в град Гурково, област Стара Загора, от лекотоварен автомобил, в условията на опасен рецидив, е отнел чужди движими вещи от владението на собственика, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, съобщиха от държавното обвинение.

На 11.04.2026 г. в град Гурково в ранните часове, пострадалият 66-годишен мъж паркирал автомобила си на изхода на града в посока към гр. Велико Търново. Той легнал да спи в него. Към 3 часа обвиняемият забелязал колата, приближил се към нея, видял, че водачът спи и отворил една от вратите, която била незаключена. Той отнел мобилен телефон, поставен на седалката и избягал. По-късно шофьорът се събудил и установил липсата. Той подал сигнал в полицията. На следващия ден извършителят продал телефона. По случая е била образувано досъдебно производство и след събиране на доказателства обвиняемият е бил задържан.

На 18 август 2026 г. по искане на Районна прокуратура - Стара Загора съдът е взел мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.



