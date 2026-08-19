Две деца са в болница след сблъсък на тротинетка с кола в Разград

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Две деца са откарани в болница след катастрофа между електрическа тротинетка и лек автомобил в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 13,20 часа на кръстовището на улиците „Дунав" и „Васил Левски". Сигналът на телефон 112 е подаден от преминаваща жена.

По първоначални данни на тротинетката са се возели две деца. Тя била управлявана от 17-годишен и се движела по ул. „Дунав". В същото време автомобил, управляван от жена, се движел в насрещната посока. При завой наляво по ул. „Васил Левски" последвал сблъсък с тротинетката.

17-годишният водач и детето, което се возело с него, са транспортирани в МБАЛ – Разград за изясняване на състоянието им, съобщи БТА.

На мястото се извършва оглед, а движението в района се регулира от екип на „Пътна полиция".