Прокуратурата иска да върнат в ареста 18-годишния Теодор, обвинен в побой над непалци в Пловдив

Младежът е разследван и по още едно досъдебно производство - за разбития неонацистки клуб до Младежкия хълм

Прокуратурата е внесла протест срещу мярката за неотклонение "парична гаранция" от 700 евро на 18-годишния Теодор Велев от Пловдив, обвинен в побой над двама непалски граждани. Заедно с него беше задържан и още един младеж, на 17 г., който Районният съд освободи с мярка за неотклонение "надзор от инспектор Детска педагогическа стая", но протест срещу нея няма, съобщиха за "24 часа" от Окръжния съд. Мярката му за неотклонение ще се гледа на втора инстанция утре в 10,30 ч.

Престъплението в което Теодор е обвинен, е станало към полунощ на 24 срещу 25 юли. Той и другото момче видели непалците на стълби на кръстовището между булевардите "Шести септември" и "Руски", казали им да се махат и ги нападнали.

Случайни минувачи видели случващото се и се обадили на телефон 112. Двамата пострадали също се оплакали в полицията. До задържането на извършителите обаче се стигна по време на разследването на жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм. Оказа се, че непълнолетният присъствал и там.

Прокуратурата поиска Теодор Велев и другия младеж да получат най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", но съдия Васил Тасев поряза обвинението. 3 дни след пускането му от ареста обаче, 18-годишният пловдивчанин отново се озова зад решетките. Той беше арестуван при голямата акция на ДАНС в частен неонацистки клуб, където бил с баща си Ивелин и по-големият си брат. Впоследствие баща и син бяха обвинени като помагачи на наемателя на клуба - 42-годишният лидер на пловдивското формирование на неонацистката група "Кръв и чест". Той е привлечен към наказателна отговорност за проповядване на омраза. Колев остана зад решетките, Велев-старши беше пуснат под гаранция 1000 евро, а Теодор - без мярка за неотклонение.