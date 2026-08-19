Пак пламна гора край Асеновград (Видео)

Местни подозират, че става въпрос за умишлени палежи
Пореден пожар е избухнал край Асеновград, съобщават очевидци.
Пламъците бушуват източно от града. Пламнали са дървета и треви, а димът се вижда отдалеч.
Това е поредният голям пожар в района в последните дни. Местни вече се съмняват пламъците да са случайност и подозират, че някой ги пали нарочно.
"Никой не може да ме убеди, че това е от фас или стъкло! Умишлени палежи в цялата страна", пише София Дичева. Други пък подозират, че района се подготвя за строеж.