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Пак пламна гора край Асеновград (Видео)

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Снимка: Фейсбук/ЗА по-добър живот в Асеновград! Нецензурирана версия!

Местни подозират, че става въпрос за умишлени палежи

Пореден пожар е избухнал край Асеновград, съобщават очевидци. 

Пламъците бушуват източно от града. Пламнали са дървета и треви, а димът се вижда отдалеч. 

Това е поредният голям пожар в района в последните дни. Местни вече се съмняват пламъците да са случайност и подозират, че някой ги пали нарочно. 

"Никой не може да ме убеди, че това е от фас или стъкло! Умишлени палежи в цялата страна", пише София Дичева. Други пък подозират, че района се подготвя за строеж.

Видео: Фейсбук/ЗА по-добър живот в Асеновград!

Снимка: Фейсбук/ЗА по-добър живот в Асеновград! Нецензурирана версия!

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