Пак пламна гора край Асеновград (Видео)

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Местни подозират, че става въпрос за умишлени палежи

Пореден пожар е избухнал край Асеновград, съобщават очевидци.

Пламъците бушуват източно от града. Пламнали са дървета и треви, а димът се вижда отдалеч.

Това е поредният голям пожар в района в последните дни. Местни вече се съмняват пламъците да са случайност и подозират, че някой ги пали нарочно.