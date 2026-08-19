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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23415055 www.24chasa.bg

Условна присъда за шофьор на бус, убил жена и ранил друга на "зебра" в Дряново

Дима Максимова

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Три години условно с 5 г. изпитателен срок даде Окръжният съд в Габрово на мъж от Разград за причинени смърт и телесни повреди при пътнотранспортно произшествие в Дряново. Делото бе разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие. Подсъдимият заявил, че се признава за виновен по всички факти и обстоятелства посочени в обвинителния акт и изразил съгласие да не се събират доказателства по тях. Затова размерът на наказанието е редуциран с 1/3.

Съдът призна подсъдимия  за виновен в това, че на 24 април 2025 г., на пешеходна пътека на ул. "Шипка" в Дряново, при управление товарен автомобил „Мерцедес Спринтер",  не пропуснал преминаващите по пешеходната пътека две жени от Дряново и по непредпазливост причинил смъртта на едната и средна телесна повреда на другата пешеходка. Видно от доказателствата по делото едната от пострадалите е починала по-късно, в резултат на усложнения след травмите от пътно-транспортното произшествие, а на другата е причинено счупване на левия крак, посочват от съда.

Виновният шофьор е лишен и от право да управлява МПС за срок от 3 години.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново.

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