Условна присъда за шофьор на бус, убил жена и ранил друга на "зебра" в Дряново

Три години условно с 5 г. изпитателен срок даде Окръжният съд в Габрово на мъж от Разград за причинени смърт и телесни повреди при пътнотранспортно произшествие в Дряново. Делото бе разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие. Подсъдимият заявил, че се признава за виновен по всички факти и обстоятелства посочени в обвинителния акт и изразил съгласие да не се събират доказателства по тях. Затова размерът на наказанието е редуциран с 1/3.

Съдът призна подсъдимия за виновен в това, че на 24 април 2025 г., на пешеходна пътека на ул. "Шипка" в Дряново, при управление товарен автомобил „Мерцедес Спринтер", не пропуснал преминаващите по пешеходната пътека две жени от Дряново и по непредпазливост причинил смъртта на едната и средна телесна повреда на другата пешеходка. Видно от доказателствата по делото едната от пострадалите е починала по-късно, в резултат на усложнения след травмите от пътно-транспортното произшествие, а на другата е причинено счупване на левия крак, посочват от съда.

Виновният шофьор е лишен и от право да управлява МПС за срок от 3 години.

Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново.