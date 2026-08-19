Затвориха 3 заведения край Балчик заради вода от нерегистриран извор

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Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря дейността на три заведения в местността Тузлата, община Балчик, след като установи, че използват вода от каптиран извор, който не е вписан в регистрите на Басейнова дирекция „Черноморски район".

За водата не са представени документи и резултати от лабораторни изследвания, които да доказват, че тя отговаря на изискванията за питейно-битови цели. Въпреки това тя е била използвана и при приготвянето на храна, съобщиха от БАБХ.

Проверките са извършени от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич след писмо от Басейнова дирекция „Черноморски район" във Варна за водоснабдяването на трите обекта.

Заради установеното ОДБХ – Добрич е издала заповеди за спиране на дейността им. Двама от собствениците са подписали заповедите, а третият е отказал.

Заведенията ще останат затворени, докато не бъдат представени доказателства, че използваната вода отговаря на нормативните изисквания за качество и безопасност, уточни БТА.

От БАБХ посочват, че нарушението създава потенциален риск за здравето на потребителите, и напомнят, че водата, използвана за производство и приготвяне на храни, трябва да отговаря на установените изисквания за безопасност.