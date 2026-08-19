Намериха още 3 мъртви птици в Централния Балкан (Снимки)

Общо осем станаха намерените мъртви птици в национален парк "Централен Балкан".

Снощи беше съобщено за пет отровени лешояда. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Птиците са седем лешояда и един гараван.

На около 800 метра от мястото, където са намерени първите пет загинали птици, в тъмната част на денонощието е открит още един черен лешояд, един брадат лешояд и един гарван. Всички осем птици са транспортирани до клиниката на Спасителния център на "Зелени Балкани" за аутопсия. Проби от птиците и примамките, намерени в района, ще бъдат изпратени до водещи токсикологични лаборатории в Европа за доказване наличието на токсични вещества, посочиха от МОСВ. СНИМКА: Министерство на околната среда и водите

Екипи на отговорните институции, парк "Централен Балкан", сдружение "Зелени Балкани" и на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) продължават да обследват терена с дрон с термокамера. На място е и специално обучено куче за намиране на отрови. СНИМКА: Министерство на околната среда и водите

Програмите за възстановяването на популациите на тези видове в България се развиват от 30 години, затова установеното на терен се оценява от експертите като изключително голяма щета за природата, коментираха от МОСВ. Дългосрочните усилия за възстановяването на лешоядите в страната от неправителствени организации са подобрили природозащитния статус на популациите, добавиха от ведомството. Оттам напомниха, че причините за отравяне на лешояди са различни. Най-често те стават жертва на престъпното разбиране на собствениците на селскостопански животни да ги предпазят от наземни хищници.

Българското законодателство е в пълно съответствие с разпоредбите на европейското, което забранява използването на отрови и отровни примамки за борба с хищниците. Същите забрани са въведени от Директива за птиците, Директива за местообитанията, Бернската конвенция, Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни, а в националното законодателство – от Закона за биологичното разнообразие, информира МОСВ.

МОСВ потвърди информация на “Зелени Балкани”, че една от загиналите птици е освободеният преди година млад брадат лешояд на име Боев. Настояваме за възможно най-строги наказания за извършителите на този варварски акт, написаха във Фейсбук от сдружението.

От БДЗП публикуваха видеокадри на д-р Добромир Добрев от откриването на част от убитите лешояди.