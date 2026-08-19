Вижте какво реши правителството днес

Министерският съвет прие решение за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Правителството прие решение за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г.

Министерският съвет възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите, включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.

Министърът на вътрешните работи следва да организира изпълнението на дейностите от компетентността на МВР във връзка с подготовката и произвеждането на изборите, а Министърът на регионалното развитие и благоустройството – да координира дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци. На министъра на иновациите и дигиталната трансформация е възложено да организира дейността по техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането по чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс, включително като сключва необходимите за целта договори.

Министърът на финансите ще внесе в Министерския съвет проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове. Министърът на външните работи следва да организира подготовката и произвеждането на изборите извън страната. Министърът на правосъдието ще организира дейностите по подготовката и произвеждането на изборите в местата за лишаване от свобода, възложено му е също да издава наказателните постановления по чл. 496, ал. 3, изречение второ от Изборния кодекс.

Съгласно правителственото решение министърът на иновациите и дигиталната трансформация, министърът на вътрешните работи, министърът на външните работи, министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на правосъдието ще информират министър-председателя за хода на подготовката на изборите до обявяването на изборните резултати.

Одобрено е становище на Министерския съвет по конституционно дело № 17 за 2026 г.

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 17 за 2026 г., образувано по искане на 53 народни представители от 52-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 113а от Закона за здравето. В становището се предлага Конституционният съд да отхвърли като неоснователно искането на народните представители.

Приет е планът за действие до 2030 г. към Националната стратегия за финансова грамотност

Министерският съвет прие План за действие (2026-2030 г.) към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България.

В Плана са заложени основните дейности, които ще се реализират в петгодишния период, за да се повиши нивото на финансовата грамотност на децата и учениците, младите хора, икономически активното население и уязвимите групи в страната. Мерките са съобразени с редица фактори като: предлагането на все повече и по-сложни финансови продукти, възникването на нови рискове за потребителите, бързото развитие на финансовия сектор и други.

Документът надгражда постигнатите резултати от изпълнението на дейностите, заложени в предходния План за действие (2021-2025 г.), като осигурява приемственост, устойчивост и последователност в провежданата държавна политика в областта на финансовата грамотност.

Новият план за действие към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България е разработен в рамките на междуведомствена работна група с широко представителство на институции и организация от правителствения и неправителствения сектор.

Правителството ще актуализира цените в почивни бази на държавни органи и предприятия

Да бъде извършен цялостен преглед и да се актуализират цените на стоките и услугите, предоставяни от почивни бази, хотели, бунгала, къмпинги, учебни бази, образователни центрове, спортни бази, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове, таласотерапевтични центрове, заведения за хранене и други обекти, стопанисвани от органите на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Закона за администрацията, както и от държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, реши правителството на заседанието си днес.

В продължение на години цените на стоките и услугите, предлагани в тях, са определяни без единен подход и без системна връзка с действителните разходи за тяхното предоставяне.

Ще бъде въведен механизъм за периодичен преглед и актуализиране на цените въз основа на изменението на разходите, инфлационните процеси и пазарните условия. Това ще предотврати натрупването на нови дисбаланси и ще осигури устойчивост на ценовата политика в дългосрочен план.

Мярката е част от по-широка политика за повишаване ефективността на публичния сектор, подобряване управлението на държавните активи и укрепване устойчивостта на публичните финанси. В дългосрочен план се очаква тя да подобри възвръщаемостта на публичните активи, да ограничи натрупването на отложени разходи за ремонти и поддръжка и да намали риска от необходимостта от извънредно бюджетно финансиране за възстановяване на амортизирана материална база.

С нея ще бъде преустановена практиката неявно бюджетът да субсидира дейности, които по своя характер представляват предоставяне на стоки и услуги срещу заплащане и не са част от основните публични функции на държавата. Ще бъдат ясно разграничени случаите, в които държавата съзнателно предоставя подкрепа поради социални, здравни, образователни или други обществени съображения, и случаите, в които се предоставят стоки и услуги с преобладаващо търговски характер.

Обобщен доклад за резултатите от изпълнението на решението да бъде изготвен и внесен в Министерския съвет до 31 декември 2026 г. от министъра на финансите.

Приета е информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на КФП за първото полугодие на 2026 година

Правителството прие информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2026 г. Информацията е изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси.

Тези статистически данни са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на м. юли 2026 година.

Правителството определи председателите от българска страна в смесените междуправителствени комисии

Министерският съвет прие решение за определяне на председателите на българските части на смесените междуправителствени комисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество, както и за провеждането на двустранни работни консултации.

Смесените междуправителствени комисии са създадени въз основа на двустранни междуправителствени договорености с цел насърчаване и развитие на търговското, икономическото, промишленото и научно-техническото сътрудничество между Република България и съответните държави.

В рамките на заседанията на комисиите се обсъждат и приемат решения за задълбочаване на двустранното сътрудничество в области от взаимен интерес, сред които търговия, инвестиции, туризъм, селско стопанство, транспорт, строителство, регионално сътрудничество, информационни технологии и други. Комисиите предоставят възможност и за обсъждане на актуални въпроси и предприемане на съвместни действия за преодоляване на възникнали затруднения в двустранните отношения.

С приетото решение Министерският съвет определя председателите на българските части на смесените междуправителствени комисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество с 50 държави.

Правителството одобри Споразумението за асоцииране между Европейския съюз, Княжество Андора и Република Сан Марино

Министерският съвет прие решение за одобряване на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Княжество Андора и Република Сан Марино, поотделно, от друга страна.

Споразумението предвижда участието на Княжество Андора и Република Сан Марино в хомогенен разширен вътрешен пазар на Европейския съюз при равни условия на конкуренция и прилагане на общи правила. То урежда и прилагането на свързаните с вътрешния пазар хоризонтални и съпътстващи политики, като същевременно заменя действащите митнически съюзи между Европейския съюз и всяка от двете държави.

Споразумението създава и рамка за развитие на сътрудничеството в области извън четирите свободи на вътрешния пазар, включително научноизследователската и развойната дейност, образованието, социалната политика, опазването на околната среда, защитата на потребителите, културата и регионалното сътрудничество.

С решението си Министерският съвет упълномощи постоянния представител на Република България към Европейския съюз да подпише Споразумението при условие на последващата му ратификация по установения ред.

Одобрен е проект на Протокол с правителството на Азербайджан за прилагане на Споразумението с ЕС за обратно приемане на незаконно пребиваващи

Министерският съвет одобри проект на Протокол с правителството на Азербайджан за прилагане на Споразумението с ЕС за обратно приемане на незаконно пребиваващи като основа за водене на преговори.

Споразумението между Европейския съюз и Република Азербайджан за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица беше подписано на 28 февруари 2014 г. Азербайджан го ратифицира на 30 май 2014 г. и то влезе в сила на 1 септември 2014 г. Съгласно чл. 20 от Споразумението държавите членки и Азербайджан могат да сключат Протоколи за изпълнение на Споразумението.

Сключването на Протокола е важна стъпка за практическото прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Азербайджан за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, като се очаква то да допринесе за общите усилия на ниво ЕС за противодействие на нелегалната миграция и гарантиране на сигурността.

В проекта на Протокол са определени компетентните органи за прилагане, граничните контролно-пропускателни пунктове за обратното приемане и транзитното преминаване. Регламентирани са начините и средствата за подаване на молбите и отговорите за обратно приемане, както и процедурата за провеждане на интервю на собствени граждани. Посочен е и начинът за предаване на лицето, подлежащо на обратно приемане, процедурата в случай на обратно приемане по погрешка и условията за ескортиране на лицето, подлежащо на обратно приемане или предаване

Проектът на решение на МС предвижда разходите, свързани с изпълнението на Протокола, да се осигуряват от одобрения бюджет на Министерството на вътрешните работи за съответната година.

Предложеният проект на акт на МС не води до въздействие върху държавния бюджет. За приемането на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери и други плащания. С предложения проект на Решение не се въвеждат норми на европейското законодателство, поради което не е изготвена и приложена справка за съответствие с европейското право.

Одобрена е позиция по дело С-497/26 пред съда на ЕС

Министерският съвет одобри позицията и даде съгласие на Република България да участва по дело С-497/26, Европейската комисия срещу Република България, пред Съда на Европейския съюз, образувано по повод предявена искова молба на основание чл. 258, втора алинея и член 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Делото е образувано във връзка с неизпълнение от страна на България на задълженията й за транспониране в националното законодателство на Директива (ЕС) 2022/255 7 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 г. за устойчивостта на критичните субекти и за отмяна на Директива 2008/114/ЕО на Съвета.

В позицията детайлно са изложени всички факти и хронологията на комуникацията между България и ЕК от образуването на процедурата за нарушение. В допълнение е включена информация за мерките, предприети на национално ниво за осигуряване пълното прилагане на Директивата и постигане на предвидени цели, независимо от забавянето на приемането на съответните мерки.

България счита, че степента на засягане на интересите на заинтересованите страни в конкретния случай е значително по-ниска от обичайната и същевременно не са създадени пречки за реализиране на основните цели на Директива (ЕС) 2022/2557.

В този смисъл, България пледира пред Съда на ЕС, че са неоснователни предявените искове на Европейската комисия към България, че не е изпълнила задълженията си по Директивата като не е приела необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, както и че следва да бъдат наложени санкции за неизпълнението.

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи"

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от неформалното видеоконферентно заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи", което се проведе на 4 август 2026 г. Тема на заседанието беше „Ситуацията с мигрантите преминали от Мароко в Испания (Сеута)".

Правителството предоставя част от имот-публична държавна собственост за управление на Министерството на правосъдието

Правителството предоставя безвъзмездно за управление на Министерството на правосъдието част от имот-публична държавна собственост, представляваща самостоятелен обект в сграда, която се намира в София, ул. „Славянска" № 1.

С безвъзмездното предоставяне на самостоятелния обект в сграда за Министерството на правосъдието ще се осигури помещение за съхранение на документи. Имотът е бил в управление на Министерството на отбраната и е с отпаднала необходимост за ведомството.

Правителството одобри откриването на почетно консулство на България в Сиена

Министерският съвет прие решение за откриване на почетно консулство на Република България в Италианската република, със седалище в град Сиена и консулски окръг, обхващащ територията на област Тоскана.

Функциите на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на България в Сиена ще бъдат изпълнявани от г-н Джанкарло Ара, който притежава богат управленски и организационен опит. Г-н Ара е президент на SHRO Италия - организация с нестопанска цел, ангажирана с развитието на фундаменталните генетични изследвания за лечение и диагностика, и изпълнителен директор на център за регенеративна медицина и хирургия.

Откриването на почетно консулство на България в Сиена ще създаде нови възможности за развитие на сътрудничеството на регионално равнище и ще допринесе за по-нататъшното развитие на традиционно активните връзки между България и Италия във всички области от взаимен интерес.

Почетният консул ще съдейства за разширяване на контактите между гражданите и институциите на двете страни, както и за защита на правата и интересите на българската общност в област Тоскана.

Правителството одобри Програма за подпомагане на българските общности, организации и медии в чужбина за периода 2026 г. - 2028 г.

Министерският съвет одобри Програма за подпомагане на българските общности, организации и медии в чужбина за периода 2026 - 2028 г. Програмата е насочена към българските общности и организации в чужбина, които във време на непрекъснат информационен обмен играят важна роля на свързващо звено между различни представители на диаспората ни, допринасяйки за навременното осведомяване на сънародниците ни за процеси, събития и инициативи във и отвъд пределите на България.

Чрез Програмата ще бъдат подкрепени инициативи на български общности, организации и медии в държавите от Западните Балкани и от Източна Европа с традиционно българско население, насочени към създаване на капацитет за идентифициране и противодействие на фалшиви новини, дезинформация и външна намеса и информационното манипулиране.

Правителството стартира нова прозрачна и деполитизирана процедура за избор на български европейски прокурор

Министерският съвет прие днес решение, с което стартира нова процедура за подбор на кандидатите на България за европейски прокурор при ясни, предварително обявени и проверими правила и при гаранции за професионална независимост и политическа неутралност на комисията по подбора.

В обществен интерес е процедурата да бъде прозрачна и деполитизирана и в комисията да не участват представители на органи с изтекъл мандат. Предвижда се в нея да няма и представители на Министерството на правосъдието, като ролята на министерството ще бъде ограничена единствено до експертното и организационно-техническото обезпечаване на процедурата.

Предложението е изготвено след цялостен анализ на досегашната процедура и след решение на Върховния административен съд от 7 юли 2026 г., с което беше отменено предходното решение на Министерския съвет за отмяна на първия подбор. Съдът прие, че националният подбор е част от специфична процедура при споделена компетентност между държавата членка и институциите на ЕС и че първоначалното решение на правителството за номиниране на трима кандидати има характер на междинен акт.

Настоящото решение не представлява преразглеждане на професионалните, нравствените или личните качества на кандидатите от предходната процедура. То е израз на актуалната преценка на Министерския съвет за начина, по който България следва да проведе националния етап от избора при по-високи гаранции за прозрачност, обективност и равнопоставеност.

Регламентът за Европейската прокуратура изисква всяка държава членка да номинира трима кандидати, чиято независимост е извън съмнение и които притежават необходимата квалификация и практически опит. Същевременно европейската уредба не определя конкретния начин, по който трябва да бъде организиран националният подбор, което дава възможност България сама да въведе механизъм с по-високи стандарти за публичност и обективност.

Отчита се, че новата процедура ще доведе до допълнително забавяне, но се приема, че е по-важно България да излъчи кандидатите си чрез процедура, която не оставя съмнение в нейната независимост и почтеност. В мотивите изрично се посочва, че страната е готова да понесе краткосрочната репутационна цена от забавянето в името на по-висок стандарт на избора.

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (част „Научни изследвания"), което се проведе в Дъблин, Ирландия. Заседанието беше посветено на две основни теми: изграждането на единен европейски пазар за знания, научни изследвания и иновации и повишаването на иновационната производителност на Европейския съюз чрез по-ефективно превръщане на научните резултати в икономическа и обществена стойност.

Европейската комисия обяви намерението си да предложи Законодателен акт за Европейското изследователско пространство (ERA Act), съпроводен с мерки за подобряване на научните кариери, координацията на инвестициите, лицензирането и развитието на европейската иновационна екосистема. България изрази подкрепа за реализирането на единен пазар на знания, като подчерта значението на мобилността на изследователите, достъпа до научноизследователски инфраструктури, развитието на отворената наука и необходимостта от преодоляване на различията между държавите членки чрез укрепване на мерките по Widening.

България подчерта и необходимостта от изграждане на национален капацитет за трансфер на технологии, развитие на спин-оф компании, ефективно управление на интелектуалната собственост и по-добро използване на съществуващите европейски инструменти, като същевременно отбеляза, че фундаменталните научни изследвания трябва да останат основа на европейската иновационна система.

Правителството създава Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница

Министерският съвет прие Постановление за създаване на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница.

Съветът е консултативен орган на Министерския съвет за координация в сферата на изпълнителната власт, както и сътрудничество с други държавни органи и органи на местното самоуправление при определянето и провеждането на държавната политика за Националната детска болница, която е обект с национално значение и приоритет за правителството. Съветът ще се ръководи от министъра на здравеопазването и ще осигури постоянна координация на най-високо ниво по въпросите на Националната детска болница, която ще елиминира тежките и бавни междуведомствени процедури.

Тъй като проектът за Национална детска болница пресича компетенциите на множество министерства и други институции – от здравни стандарти и градоустройствени процедури, до финансиране, дигитална инфраструктура, транспорт, въздействие върху околната среда – Съветът ще действа като координиращ център за бързо вземане на решения на едно място, предотвратявайки административни забавяния при реализацията на обекта.

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 май до 30 юни 2026 г.

Допълнителните трансфери са за други целеви разходи и се осигуряват за сметка на предвидените средства в централния бюджет за 2026 г. Общият им размер е 1 731 834 евро и е разпределен по бюджетите на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Божурище, Софийска област за 2026 г.

До 180 млн. евро ще бъдат инвестирани в иновативни български компании

До 180 млн. евро ще бъдат инвестирани в български иновативни компании и малки и средни предприятия чрез европейската инициатива JEREMIE. Това ще стане възможно след ратификация от Народното събрание на изменените споразумения между България и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на финансовия инструмент.

Новият ресурс ще осигури допълнителна подкрепа за развитие на българската иновационна екосистема и за растежа на предприятия с висок потенциал. В него са включени и възстановени средства от ОП „Инициатива за малки и средни предприятия" в размер на 48,4 млн. евро. Финансирането по JEREMIE ще бъде управлявано от ЕИФ и ще бъде насочено към фондове за растеж, технологичен трансфер, дълбоки технологии (Deep Tech), инициативата „Три морета", както и към предприятия в секторите на отбраната и технологиите с двойна употреба.

JEREMIE е един от най-успешните финансови инструменти за подкрепа на бизнеса в България. От старта му през 2009 г. чрез него бяха мобилизирани 349 млн. евро за инвестиции в предприятия, а впоследствие над 200 млн. евро бяха реинвестирани в нови финансови инструменти.

Министерският съвет прие Националната концепция за регионално и пространствено развитие до 2040 г.

Намаляване на териториалните дисбаланси в страната и постигане на по-балансирано, конкурентоспособно и устойчиво развитие на всички региони с подобрен жизнен стандарт и достъп до качествени услуги за всички граждани. Това предвижда проектът на Националната концепция за регионално и пространствено развитие на Република България за периода 2026 2040 г. (НКРПР). Стратегическият документ е разработен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с финансиране от Програма „Развитие на регионите" 2021 2027 г. Той определя дългосрочната визия, цели и приоритети за развитие на територията на цялата страна и надгражда предходната концепция за периода 2013-2025 г. с нови инструменти и мерки, съобразени със съвременните предизвикателства — демографски промени, регионални дисбаланси и ускорен зелен и цифров преход в ЕС.

НКРПР включва четири стратегически цели: териториално сближаване, икономическо сближаване, социално сближаване и растеж и екологична устойчивост. Структурата е оптимизирана спрямо предходната Национална концепция за пространствено развитие 2013 2025 г., с цел по-голяма яснота и прилагане на политиката за регионално развитие. В рамките на тази по-концентрирана рамка е включена и нова цел „Екологична устойчивост", отразяваща ускорения зелен и цифров преход и необходимостта тези процеси да получат ясно териториално измерение. Така стратегическата част едновременно осигурява приемственост и интегрира новите приоритети на европейско и национално равнище.

Отчита се процесът на реализация на промяната в обхвата на регионите за планиране на ниво 2, който се очаква да завърши в началото на 2027 г., така че предложените териториални модели, приоритети и индикатори да бъдат съвместими с новата конфигурация на регионите за планиране от ниво 2 и да осигуряват стабилна основа за бъдещите регионални стратегии и програми. Страната се структурира в четири региона за планиране от ниво 2 - Северен, Източен, Южен и Столичен. Това действие представлява стъпка към повишаване ефективността на системата за регионално развитие и отразява стремежа на държавата да осигури законова и политическа рамка за регионално развитие. Новото райониране ще създаде условия и за по-прецизни и целенасочени политики в областта на инвестициите, инфраструктурата и иновациите. Намаляването на броя на регионите от ниво 2, окрупняването чрез обединяване на територии със сходни характеристики се очаква да допринесе за по-ефективно планиране и управление на ресурсите намаляване на вътрешнорегионалните дисбаланси, повишаване конкурентоспособността и устойчивостта на регионите в национален и европейски контекст.

Териториалното сближаване цели укрепване на мрежата от градове центрове, подобряване на свързаността и функционалната интеграция между териториите и по активно участие на българските региони в европейските и трансграничните пространства. Икономическото сближаване ще насърчава икономическия растеж и по ефективно използване на ендогенния потенциал на регионите чрез инвестиции, иновации и повишаване на производителността, с фокус върху ограничаване на икономическите различия. Социалното сближаване и растеж има за цел намаляване на социалните неравенства, неблагоприятните демографски тенденции и неравния достъп до услуги чрез развитие на човешкия капитал и подобряване на качеството на жизнената среда. Екологичната устойчивост поставя акцент върху интегриране на климатичния и екологичния аспект като хоризонтален принцип във всички политики с териториално измерение.

Концепцията ще играе ключова роля при програмирането на политиката за сближаване след 2027 г. и при формирането на национални стратегически приоритети за териториално развитие. Сред приоритетите са инвестиции в хора, региони и институции, подкрепа за регионално сближаване, намаляване на различията между регионите, образование, умения и социално включване. Амбицията е регионът на София да се утвърди като водещ център в Югоизточна Европа, а останалите региони да се доближават до европейските стандарти.

Особено внимание е отделено на териториалното сближаване чрез ефективни връзки между регионите, подобрена транспортна и цифрова свързаност и устойчиво използване на природния, културния и човешкия потенциал. Гарантирана е стратегическа съгласуваност между различните нива на управление - национално, регионално и местно. Насърчава се регионално и трансгранично сътрудничество, засилване на териториалното измерение на секторните политики, междусекторна координация, развитие на полицентричен модел с йерархизирани градове центрове и ефективно прилагане на интегрирания териториален подход.

В концепцията са застъпени политики като интегрирано пространствено планиране (включване на териториалния аспект във всички секторни политики), равни възможности за развитие за всички граждани, подкрепа за зелени технологии, кръгова икономика, намаляване на въглеродните емисии, ресурсна ефективност и управление на екологичните, ландшафтните и културните ценности в териториален контекст.

Разработена е система от индикатори за мониторинг - демографски, социално икономически, инфраструктурни, екологични и пространствени, която позволява проследяване на напредъка към целите за 2030 и 2040 г. и своевременни корекции.

Източници на финансиране могат да бъдат държавният бюджет, общинските бюджети, частни средства, фондовете на ЕС, финансови инструменти и международни финансови институции; конкретните ресурси ще бъдат описани в документите за стратегическо планиране на регионално и общинско ниво.

Отчуждават се частни имоти за изграждане на участък между Видин и Медковец от жп линията Видин – София

С решение на правителството се отчуждават имоти - частна собственост, необходими за изграждането на Обект „Жп линия Видин - София", участък Видин - Медковец по проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин - Медковец". Те се намират в землищата на селата Тополовец и Дреновец в община Ружинци, област Видин.

Обект „Железопътна линия „Видин - София" е част от железопътната магистрала „Мездра юг - Руска Бяла и Мездра - Видин (държавната граница с Румъния)".

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура". Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Спогодбата за въздушен транспорт между България и Монголия е изпратена за ратифициране от Народното събрание

Министерският съвет изпраща предложение до Народното събрание за ратифициране на спогодбата между правителствата на Република България и Монголия за установяване на въздушен транспорт.

Поради липсата на действаща спогодба не се осъществяват директни редовни въздушни превози и чартърни полети между двете страни.

Чрез спогодбата се предоставят възможности за въздушните превозвачи за достъп до пазарите на двете страни, без ограничения по отношения на маршрути, капацитет и честоти на полетите, гъвкавост при ценообразуването и възможности за коопериране. Тя ще съдейства за увеличаване броя на пътниците и товарите, както и за стимулиране на туристическия сектор.

Министерският съвет одобри допълнителни 11 851 279 евро по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията

Министерският съвет одобри допълнителни 11 851 279 евро по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за изплащането на дължими суми по влезли в сила съдебни решения -№ 12372 от 09.04.2025 г., постановено по адм. д. № 3856/2023 г. по описа на Административен съд София-град и окончателно съдебно Решение № 3170 от 20.03.2026 г. на Върховния административен съд по административно дело № 5687/2025 г.

Средствата ще бъдат използвани за разплащане с ищеца „Авиокомпания Хемус Ер" ЕАД във връзка с влезлите в сила съдебни решения и с оглед спиране начисляването на лихви.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2026 г.

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2026 г. в размер на 3 026 629 евро.

С постановлението ще бъде осигурен необходимия финансов ресурс за доставка на противоградови ракети за провеждане на сезона по градозащита през 2026 г. в размер на 2 526 629 евро и 500 000 евро за създаването на специализирана лаборатория в Република България в структурата на Българската агенция по безопасност на храните за гарантиране на надеждна защита на българското розово масло като продукт с висока икономическа и репутационна стойност.

Отпускат се 170 млн. евро на Държавен фонд „Земеделие" за 2026 г. за подпомагане на земеделски стопани във връзка с кризата в Близкия изток

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи в размер до 170 млн. евро по бюджета на Държавен фонд „Земеделие" за 2026 г. за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани поради повишените цени на газьол и торове във връзка с кризата в Близкия изток.

Средствата се отпускат за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани за компенсации на повишените цени на газьола и торовете. Държавната помощ ще се прилага при спазване на правилата на Временна рамка за държавна помощ във връзка с кризата в Близкия изток, приета от Европейската комисия.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МОСВ

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на околната среда и водите за 2026 г.

Средствата са в размер на 3 474 826 евро и са за извършване на плащания на присъдени суми по влезли в сила окончателни съдебни решения - Решение №5892 от 01.06.2026 г. на Върховен административен съд (ВАС) по административно дело №1407/2026 г. по описа на ВАС и окончателно съдебно Решение №5961 от 02.06.2026 г. на ВАС по административно дело №1426/2026 г.

Правителството предлага Нешка Робева да бъде удостоена с орден „Стара планина" първа степен

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Нешка Стефанова Робева с орден „Стара планина" първа степен, за изключително големите й заслуги към Република България в областта на спорта. Предложението за награждаване е на министъра на младежта и спорта.

Нешка Робева е известна българска състезателка по художествена гимнастика, треньор и хореограф. Родена е на 26.05.1946 г. в гр. Русе. Завършва националното хореографско училище в гр. София, а през 1973 г. ВИФ „Георги Димитров". Състезава се в националния отбор по художествена гимнастика със старши треньор Жулиета Шишманова. От 1966 г. до 1973 г. Робева е национален състезател по художествена гимнастика. Участничка е в четири световни първенства: Копенхаген (1967), Варна (1969), Хавана (1971) и Ротердам (1973), от които печели 9 медала - 4 сребърни и 5 бронзови.

В периода 1975-2000 г. е старши треньор на българския национален отбор по художествена гимнастика. Тези 25 години, в които Нешка Робева води националния отбор, се помнят като „Златния век" на българската школа, а нейните европейски и световни шампионки - като „Златните момичета на България". През този период нейните гимнастички печелят в индивидуалната надпревара 7 световни и 9 европейски абсолютни титли, както и едно олимпийско сребро. Ансамблите добавят още 6 световни и 2 европейски абсолютни титли, като стават и олимпийски вицешампионки.

През 2000 година Робева спира треньорската си дейност и създава танцовата трупа „Нешанъл арт", съставена от общо 35 момичета и момчета. В нея Робева е ръководител, постановчик и хореограф на спектаклите. Трупата има близо 1000 представления с изключителен успех в страната и чужбина.

С връчването на държавното отличие в годината, в която Робева чества своята 80-годишнина, ще се отдаде заслужена почит към нея за приноса й за развитието на спорта „художествена гимнастика" в страната ни, както и за издигането на престижа на Република България сред международната спортна общност.

Правителството одобри допълнително 150 млн. евро по бюджета на МРРБ за изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти

Правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за 2026 г. в размер на 150 000 000 евро. Със средствата ще се финансира изпълнението на обекти по Инвестиционната програма за общински проекти, включени в приложение № 3 към чл. 113 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г., които са определени за финансиране през 2026 г.

Общо до 600 млн. евро е определеният за 2026 г. годишен размер за изплащане на разходи за реализацията на проектите по програмата чрез бюджета на МРРБ. Средствата ще се предоставят поетапно от централния бюджет по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси. Целта е да бъде постигнато по-добро планиране и разходване на предвидените средства по централния бюджет за 2026 г., както и по- висока ефективност и прозрачност при изпълнението на инвестиционната програма. Предложеният подход ще даде възможност, в хода на изпълнението на бюджета през годината, средствата за разходи за реализиране на общински проекти да се предоставят своевременно при наличие на готовност за тяхната незабавна реализация и при спазване на изискванията на чл. 113 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти ще допринесе за подобряване на инфраструктурното развитие на регионите и подобряване на благоустройствената среда в населените места. Актът е в съответствие със стратегическа цел 3 „Модерна инфраструктура и свързаност", специфична цел 3.3. „Качествени ВиК услуги и устойчива градска среда", мярка „Справедливо финансиране на общински проекти" от Програмата за управление на Република България 2026 г. - 2030 г.