ЦИК поряза ГЕРБ, намалиха им хората в изборни комисии и ги дадоха на ДПС

Нова методика за определяне на партийните квоти в районните и секционните избирателни комисии одобри Централната избирателна комисия на свое заседание в сряда. Методиката обаче не бе обсъдена по същество, а само бе определено квотното разпределение на местата.

В Районните избирателни комисии, които имат по 13 члена, управляващите от "Прогресивна България" ще имат по шестима членове. ГЕРБ ще има двама, коалицията на ПП и ДБ също толкова. ДПС също получава двама души във всяка РИК, а "Възраждане" - 1.

В РИК, които имат 17 члена, управляващите ще излъчат 8 от тях. За ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС остават по трима. Същата пропорция ще се спазва и в секционните комисии.

Реално така се намалява квотата на ГЕРБ за сметка на ДПС. Причината е, че в Избирателния кодекс е предвидено местата в РИК и СИК да се отпускат на база изчисление и следване на принципа на най-малкия остатък. По тази методика би трябвало хората на ГЕРБ в комисиите да са с един повече, а на ДПС с по един по-малко.

ДПС получи допълнителен мандат и в новия състав на ЦИК по решение на президента Илияна Йотова. Този път обаче мандатът бе взет от квотата на ПП-ДБ, които на изборите се явиха като коалиция.

Новият състав на ЦИК, назначен от президента Илияна Йотова след номинации на парламентарните партии, е доминиран от управляващите от "Прогресивна България". Те излъчиха седем от 16-те члена на централната комисия. ГЕРБ има трима членове, ПП и ДБ по един. Двама са хората на ДПС в ЦИК.