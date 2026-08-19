ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия и Франция осъдиха коментарите на израелск...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23415487 www.24chasa.bg

ЦИК поряза ГЕРБ, намалиха им хората в изборни комисии и ги дадоха на ДПС

2884
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
ДПС ще има по един допълнителен член в комисиите, които броят изборите, за сметка на ГЕРБ. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Нова методика за определяне на партийните квоти в районните и секционните избирателни комисии одобри Централната избирателна комисия на свое заседание в сряда. Методиката обаче не бе обсъдена по същество, а само бе определено квотното разпределение на местата.

В Районните избирателни комисии, които имат по 13 члена, управляващите от "Прогресивна България" ще имат по шестима членове. ГЕРБ ще има двама, коалицията на ПП и ДБ също толкова. ДПС също получава двама души във всяка РИК, а "Възраждане" - 1.

В РИК, които имат 17 члена, управляващите ще излъчат 8 от тях. За ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС остават по трима. Същата пропорция ще се спазва и в секционните комисии.

Реално така се намалява квотата на ГЕРБ за сметка на ДПС. Причината е, че в Избирателния кодекс е предвидено местата в РИК и СИК да се отпускат на база изчисление и следване на принципа на най-малкия остатък. По тази методика би трябвало хората на ГЕРБ в комисиите да са с един повече, а на ДПС с по един по-малко.

ДПС получи допълнителен мандат и в новия състав на ЦИК по решение на президента Илияна Йотова. Този път обаче мандатът бе взет от квотата на ПП-ДБ, които на изборите се явиха като коалиция.

Новият състав на ЦИК, назначен от президента Илияна Йотова след номинации на парламентарните партии, е доминиран от управляващите от "Прогресивна България". Те излъчиха седем от 16-те члена на централната комисия. ГЕРБ има трима членове, ПП и ДБ по един. Двама са хората на ДПС в ЦИК.

ДПС ще има по един допълнителен член в комисиите, които броят изборите, за сметка на ГЕРБ. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък