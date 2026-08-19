Удължиха лиценза на Зоокъта в Павликени, малки маймунки са новата атракция

Министерството на околната среда и водите поднови лиценза на Зоокът Павликени. Той е валиден за срок от 5 години до юли 2031 г. Лицензът удостоверява годността на зоологическата градина за отглеждане на диви животински видове извън естествената им среда, както и размножаването им при контролирани условия, съобщи на фейсбук страницата си кметът Емануил Манолов.

Зоокът Павликени е открит на 21 септември 1967г. Оттогава до днес непрекъснато се правят подобрения по материалната база и видовото разнообразие на зоопарка. Зоокът - Павликени Снимка: Община Павликени

През 2025 г. беше изпълнен проект за реконструкция и обновяване на клетката на мечката, както и преустройство на съществуваща обслужваща сграда в бъдещ Център за обучение на посетители.

С финансиране от програма „Околна среда" бяха създадени важни технически документи, които предопределят бъдещото развитие на Зоокъта. Сред тях са План за развитие на зоологическата градина, План за колекцията, включително план за размножаване, План за консервационни дейности, техническо задание за инвестиционен проект за необходимите строителни дейности, припомня кметът. Зоокът Павликени Снимка: Община Павликени

Разширяват се и видовете животни, които са показани тук. Сред новите придобивки в последните години са камила, лами, щрауси нанду, а за посетителите най-атрактивно е новото поколение на маймуните гвенон.

Зоокът Павликени е отворен всеки ден с вход свободен.