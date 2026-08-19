С два изстрела в гърдите с незаконна пушка бившият полицай прострелял Митко във фермата

63-годишният бивш полицай Тодор Лапков застрелял с незаконна ловна пушка два пъти в гърдите Митко Димитров в обора му край Съединение. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева.

Убийството станало на 12 август в ранните часове на денонощието. Причината за престъплението била спор, който възникнал между двамата. По информация на полицията те поддържали приятелски отношения, като често Митко помагал на 63-годишния бивш полицай в отглеждането на овце.

В резултат на огнестрелните рани мъжът починал, а след това Тодор Лапков разчленил трупа, сложил го в найлонови чували и го изхвърлил в шахта. "Причината за скандала между тях все още не е ясна. Изясняваме я към момента. Работим по всички версии", каза Ваня Христева.

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