Правителството вдига цените в почивните бази на чиновниците

Правителството ще вдигне цените в почивните бази на държавата, става ясно от приетите решения на днешното заседание на Министерския съвет.

Цените ще бъдат прегледани и актуализирани за всички услуги, предоставяни от почивни бази, хотели, бунгала, къмпинги, учебни бази, образователни центрове, спортни бази, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове, таласотерапевтични центрове, заведения за хранене и други обекти, стопанисвани от държавата. Причината е, че досега липсва единен подход за определянето на цените. Ще бъде въведен механизъм за периодичен преглед и актуализиране на цените въз основа на изменението на разходите, инфлационните процеси и пазарните условия.

"Ще бъде преустановена практиката неявно бюджетът да субсидира дейности, които по своя характер представляват предоставяне на стоки и услуги срещу заплащане и не са част от основните публични функции на държавата. Ще бъдат ясно разграничени случаите, в които държавата съзнателно предоставя подкрепа поради социални, здравни, образователни или други обществени съображения, и случаите, в които се предоставят стоки и услуги с преобладаващо търговски характер", гласи решението на правителството.

Финансовият министър трябва да изготви доклад по прегледа на цените и предложението за актуализация и да го представи на кабинета до 31 декември.

"Мярката е част от по-широка политика за повишаване ефективността на публичния сектор, подобряване управлението на държавните активи и укрепване устойчивостта на публичните финанси. В дългосрочен план се очаква тя да подобри възвръщаемостта на публичните активи, да ограничи натрупването на отложени разходи за ремонти и поддръжка и да намали риска от необходимостта от извънредно бюджетно финансиране за възстановяване на амортизирана материална база", пише още в решението.