Полицията в Пловдив откри 2500 евро при разследване на кражби, никой не си ги търси

Предполага се, че банкнотите са задигнати вечерта на 16 август т. г.

Полицаи от Пловдив откриха и иззеха различни банкноти в левове, евро, щатски и австралийски долари и македонски денари при досъдебно производство за извършени серия посегателства от домове и офиси, но все още не е ясно чии са парите.

Общата стойност на сумата е в размер на 2500 евро, като се предполага, че тя е била открадната между 21,30 ч. и 23,30 ч. на 16 август т.г., съобщават от МВР. До момента обаче в полицията не са постъпвали сигнали от потърпевши, че са им откраднати пари. По този повод разследващите апелират хората, от чието владение са отнети средствата, да позвънят в отдел "Криминална полиция" на тел. 032/933 074 или 0886 073 648 (инспектор Радев).