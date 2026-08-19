Външно кани международни наблюдатели на президентските избори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на външните работи (МВнР) отправи покани за международно наблюдение на насрочените за 25 октомври 2026 г. избори за президент и вицепрезидент на Република България. Целта е гарантиране на провеждането на честни, свободни и демократични избори и в изпълнение на ангажиментите съгласно Изборния кодекс. Това съобщиха от МВнР на интернет страницата си.

Покани са отправени до Бюрото за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ) и Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ПАОССЕ), до Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), както и до Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС). При проявено желание от тези организации, МВнР ще предложи на Централната избирателна комисия регистрирането на техни представители като международни наблюдатели на предстоящите избори, посочиха още от министерството.

По-рано днес Министерският съвет прие решение за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 25 октомври 2026 г.

През юли парламентът определи датата за избори за президент и вицепрезидент и решението беше обнародвано в "Държавен вестник".

Миналата седмица Централната избирателна комисия (ЦИК) прие хронограма за изборите за президент и вицепрезидент.