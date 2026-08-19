Иван Василев ще е координатор на изборите за президент

Правителството прие Решение за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г. Министерският съвет възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите. В това се включват и дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия (ЦИК) на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.

„Ще направим всичко по силите и правомощията си, за да се проведат възможно най-прозрачните избори", коментира министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев след решението на правителството. Той, заедно с министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието ще информира министър-председателя за хода на подготовката на изборите до обявяването на изборните резултати. По думите му обществеността ще бъде регулярно информирана за свършеното от правителството в организацията на изборния процес.

„Съгласно Изборния кодекс Министерството на иновациите и дигиталната трансформация отговаря и за удостоверяването на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване. Това става съвместно с Българския институт по метрология и Българския институт за стандартизация", допълни министър Василев.

На него е възложено да организира дейността и по техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането в изборния ден.

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация създаде електронна поща, на която гражданите могат да изпращат предложения, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите: [email protected]

„Кой ще бъде следващият президент, решават българските граждани. Нашата работа като правителство е да гарантираме, че всяка стъпка от процеса е прозрачна, а всеки глас - отчетен точно", заключи министър Василев.