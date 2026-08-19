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Увеличиха броя на спасителите на Седемте рилски езера заради инциденти с Бялото братство

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Танцът Паневритмия на Бялото братство.

Увеличиха спасителите на Седемте рилски езера заради традиционното събиране на Бялото братство.

Екипът, който днес дежури в района на Седемте рилски езера, е в разширен състав от седем, вместо обичайната бройка от трима души. Причината е нарастналият брой, пристигнали за ритуала с танца Паневритмия на Бялото братство, в който се включват стотици последователи на учителя Петър Дънов.

Днес напливът от туристи и привърженици на Бялото братство по циркуса е бил голям, съобщи БНР.

Мартин Джокин, ръководител на групата спасители на Седемте езера, разказа и за инцидент с мъж по една от пътеките.

"Човек с травма на глезена. Пращаме го в Спешен център, оказахме му помощ. С носилката сме го свалили до лифта", обясни Джокин.

Повече от 30 души са получили помощ от Планинската спасителна служба – Дупница към Българския червен кръст от началото на лятото в района на Седемте езера.

Медицински хеликоптер е бил използван три пъти при тежки случаи с травми и инциденти на по-отдалечени места в района.

Два от тях са били с хора от лагера на Бялото братство. При единия е пострадал чужденец, който е паднал в района на старата хижа, което е наложило и вечерна спасителна акция. Екипът спасители дежури от 8:30 до 17:30 ч всеки ден.

Танцът Паневритмия на Бялото братство.

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