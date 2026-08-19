Жители на квартала под Царевец се жалват на областния управител от некачествени ремонти

Областният управител на Велико Търново Марин Богомилов откликна на жалба на жители на квартал „Асенов" във Велико Търново. Обитателите на старинния квартал под Царевец и Трапезица се оплакват от некачествен ремонт на улици, токови удари, а придошли води на река Янтра заливат къщите им.

На 19 август Богомилов отиде на място, за да се запознае лично с оплакванията на гражданите от некачествен уличен ремонт, който вече около година затруднява сериозно ежедневието им.

На срещата с недоволстващите присъства и заместник-кметът на община Велико Търново проф. Георги Камарашев.

Живущите в атрактивния за туристи квартал споделиха, че живеят като на военен полигон. Те представиха подписка, подкрепена от над 30 души и посочиха, че ремонтните дейности са нарушили основните им права.

„Ситуацията е особено тежка за възрастни и трудноподвижни хора, както и за семейства с малки деца, за които достъпът до домовете им е силно затруднен, а при изкопи пред входните врати – напълно невъзможен. Собствениците на гаражи нямат достъп до имотите си, а местният бизнес – кафе-аперитиви и къщи за гости – е спрян поради липса на достъп за доставки", заявяват потърпевшите.

Според жителите, ремонтираните улици са непригодни за преминаване на специализирана техника, включително сметосъбиращи камиони, пожарни и линейки, което създава сериозен риск за безопасността. Освен това те алармираха, че често страдат от наводнения при покачване на нивото на река Янтра, като водата залива къщите им.

Те отвориха домовете си и показаха как са потънали във влага. Гневните търновци попитаха защо не се почиства речното корито и защо не се вземат мерки срещу свличането на ската зад къщите, по който минава пътят Велико Търново-Арбанаси. Притесненията им са свързани и с опазването на недвижимите паметници на културата.

Заместник-кметът проф. Камарашев обясни на гражданите, че текущото „кърпене" не може да реши проблемите и е необходим цялостен подход. Той посочи, че трябва да се изготви пълно проектиране на зоната, да се проведат съгласувателни процедури с всички компетентни институции и в новия бюджет на общината да се предвидят необходимите средства. Проф. Камарашев посъветва жителите да депозират писмено искане до общинската администрация, за да бъдат ангажирани институциите по-ефективно.

Областният управител Марин Богомилов се ангажира да съдейства за разрешаването на казуса и подчерта важността на координираните действия между институциите за гарантиране на безопасността и правата на гражданите.