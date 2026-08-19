Мечка уби наведнъж три овце близо до къщите в родопското село Горна Арда

Три овце са били убити от кафява мечка в непосредствена близост до къщите в смолянското село Горна Арда. Стопанинът е подал сигнал преди ден, че от стадото му липсват общо пет животни.

При проверката са открити останките на три от овцете. След оглед на мястото експертите са установили, че животните са нападнати и убити от мечка. Останалите две овце се издирват.

Заради близостта на случая до населеното място в района са поставени фотокапани. Чрез тях се следи за евентуално повторно появяване на животното. Засега няма категорични данни мечката, причинила щетите, отново да е била в селото.

От началото на август експерти на РИОСВ- Смолян са проверили пет сигнала за щети, нанесени от мечки върху селскостопанско имущество. При четири от случаите е потвърдено, че пораженията са причинени от защитения вид.

Сигнали са подадени от землищата на селата Грохотно в община Девин, Планинско в община Баните и Могилица и Горна Арда в община Смолян. За доказаните случаи са съставени протоколи, въз основа на които засегнатите стопани ще получат обезщетения.

От РИОСВ- Смолян напомнят на стопаните в районите с повишена меча активност да предприемат превантивни мерки. Препоръчва се животните да бъдат извеждани на паша с пастир и кучета, а през нощта да се прибират в сигурни и масивни стопански постройки.

За допълнителна защита могат да се използват електрически огради, както и шумови и светлинни средства за прогонване на мечките.