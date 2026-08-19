Държавният глава Илияна Йотова поздрави новоизбрания унгарски президент Андраш Бака за встъпването му в длъжност като президент на Унгария. Това съобщиха от администрацията на държавния глава.

В приветствието си към Бака Йотова изразява увереност, че България и Унгария ще продължат да си сътрудничат за изграждането на стабилна и просперираща Европа. Освен това тя акцентира върху перспективите за по-тясно партньорство между двете страни, но и в рамките на международни формати. Според президента Йотова "здрав мост между двете страни е българската общност в Унгария, която със своите вековни корени и активното си присъствие днес свързва нашите народи и изгражда нови връзки на близост".

От свое име и от името на българите Илияна Йотова поздравява своя колега и неговите сънародници и по повод 20 август - националния празник на Унгария.

"България цени високо дългогодишните отношения на приятелство и партньорство с Унгария", категорична е държавният глава и отбелязва, че тази година се навършват 10 години от установяването на Деня на българо-унгарското приятелство.