С два изстрела от незаконна пушка бивш полицай убил Митко, после нарязал тялото му и го скрил в обор (Обзор)

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Жертвата тормозел жителите на Найден Герово и Съединение с множество обири, понякога бил и агресивен - причаквал бабите, когато си вземат пенсиите

63-годишният пенсиониран полицай първо отричал, но после признал всичко и съдействал на разследващите

Бившият полицай Тодор Лапков застрелял с незаконна ловна пушка два пъти в гърдите Митко Димитров в обора му край Съединение. Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева.

Убийството станало на 12 август в ранните часове на денонощието. Причината за престъплението била спор между двамата.

По информация на полицията те поддържали приятелски отношения, Митко често помагал на 63-годишния бивш полицай в отглеждането на овце.

Мъжът починал от огнестрелните рани, след което Тодор Лапков разчленил тялото му, сложил го в найлонови чували и го изхвърлил в шахта.

“Причината за скандала между тях все още не е ясна. Изясняваме я към момента. Работим по всички версии”, каза прокурор Ваня Христева.

За изчезването на 21-годишния Митко сигнал подал баща му, с когото се скарали на 12 август.

“Извършителят е бил разпитван и първоначално е отрекъл. При второто ходене на МВР във фермата му, където се губели следите на Митко, 63-годишният си е признал и е съдействал. Той е показал къде е изхвърлил трупа”, заяви шефът на полицията в Пловдив старши комисар Васил Костадинов.

Обвиняемият е бивш служител на МВР. До 2003 г. е работил като инспектор. След това се занимавал с животновъдство и отглеждал овце. По думите на разследващите водел затворен начин на живот.

“Назначени са експертизи, които трябва да изяснят допълнително обстоятелствата около смъртта на 21-годишния”, каза Ваня Христева. Шефът на полицията в Пловдив Васил Костадинов и окръжният прокурор Ваня Христева Снимка Мая Вакрилова

Митко Димитров е криминално проявен, осъждан от магистрати в Пазарджик. 63-годишният бивш полицай е обвинен към момента за убийство и притежание на незаконно оръжие. Предстои прокуратурата да внесе искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение - “задържане под стража”.

Години наред Митко Димитров от пловдивското село Найден Герово тормозел местните с кражби. Младият мъж причаквал баби, след като си вземат пенсиите, и ги обирал. Влизал по домовете и вземал каквото намери.

“Нищо друго не правеше, само крадеше. Цяло Съединение и Найден Герово се бяха стресирали от него”, разказаха жители на Найден Герово. Задигал телефони и пари по 2-3 пъти в седмицата.

По информация на “24 часа” от камери се виждало, че за последно Митко бил засечен в кв. “Точиларци” в Съединение и именно това насочило криминалистите към фермата на 63-годишния бивш полицаи Тодор Лапков. Тя се намира в края на квартала близо до гробищата. Митко отишъл през нощта за поредната си кражба.

По думите на кмета на селото Атанас Арабаджиев в нощта на убийството Митко бил в центъра на Найден Герово със свои приятели, на които казал, че скоро не е обирал 63-годишния полицаи и се насочил към фермата му. И там следите му се изгубили.

Срещу младия мъж постоянно били подавани жалби и сигнали, но без резултат. Кметът Арабаджийски също разказа за дългогодишните проблеми, свързани с поведението на Митко.

“Той си е от нашето село. Всяка седмица по една-две къщи изреваваха от него”, описа кметът. И допълни, че младежът неведнъж проявявал агресия към хората в селото.

“Нападна една жена, хвана я за шията, за да ѝ вземе пенсията. Вечер или денем - постоянно крадеше”, каза кметът. Полицията го задържала, но след това бил освобождаван, тъй като имал документи, че е с психически заболявания.

“Пускат го и всичко се повтаряше - не спираше да обира”, разказа кметът. Митко бил винаги чист и спретнат.

“Живееше с баба си и баща си, майка им ги е напуснала отдавна”, каза Арабаджиев. Според него няма основание жителите от малцинството да се надигнат и да има напрежение в селото, тъй като Митко крадял и от тях. Дори се случвало да бъде бит от тях.

Местни жители описаха 63-годишния Тодор Лапков като стриктен човек, който не създава проблеми. Бил интелигентен, с две висши - по право и психология.

Понякога сядал да изпие по бира в кръчмата в село Найден Герово. Родом бил от Съединение и след пенсионирането си започнал да отглежда овце.

Бивши негови колеги не могат да си обяснят какво го е накарало да убие и нареже 21-годишния младеж.