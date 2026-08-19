Вземат за 2 евро, продават за 16 - баща и син хванати да търгуват с лекарства със зелена рецепта (Обзор)

Баща и син бяха хванати в София да продават лекарства със зелена рецепта. Те са с психотропни вещества и затова се иска специално лекарско разрешение за купуването им.

Акцията започна след получена оперативна информация в сектор “Противодействие на криминалната престъпност” на 6-о РУ към СДВР, разказа зам. шефът на районното комисар Асен Ушатов. Той обясни, че за да извършват нелегалната дейност, двамата - на 26 и 50 години, регистрирали на “бушон” фирма фантом.

Самата услуга семейството рекламирало в сайтове за обяви и социалните мрежи. Двамата били доста конспиративни. При всяка пратка сменяли колите, носели шапки и постоянно се оглеждали във всички посоки. За да изпращат лекарствата, ползвали автомати на куриерска фирма. Понякога разчитали и на един офис, в който “се чувствали като у дома си”, посочи Ушатов. Обясни, че медикаментите били изпращани с обяснението, че са хранителни добавки.

Сред лекарствата, с които двамата търгували, попадали успокоителни и такива за онкоболни. Тепърва ще се установява дали те са поръчвани от зависими, или от болни, които са търсили начини да си набавят хапчетата. По оперативни данни бащата и синът купували блистер за 2 евро и го продавали за 16.

Лекарствата били складирани на 6 адреса - офиси, магазини и апартаменти. Баща и син ги вземали под наем. За да не будят подоздрение, били из цяла София - в кварталите “Малинова долина”, “Княжево” и дори “Дружба”. В тях имало около 3000 блистера.

По време на акцията се оказало, че мъжете държат и 25 чувала с дрехи, за които се смята, че са менте. Причината - липсват документи за съгласие на притежателите на защитените търговски марки. Те също били продавани през сайтовете за обяви.

И докато търговията с ментета често минава като административна глоба, то лекарствата попадат в класификатора за наркотици. Затова баща и син са обвинени за разпространение на дрога, каза говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев. И посочи, че няма данни за пострадали от лекарствата.

Държавното обвинение ще иска постоянен арест за двамата в четвъртък.