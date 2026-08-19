Две коли се блъснаха край Плевен, има загинал

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Катастрофа със загинал е станала този следобед край Плевен. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Плевен.

Сигнал инцидента е подаден в 16:38 часа. Катастрофата е в района на бившата рафинерия „Плама" в посока Плевен.

По първоначални данни са се сблъскали два автомобила. При катастрофата е загинал пътник в единия от автомобилите. На място се извършват огледи от разследващ полицай. Движението в района не е възпрепятствано.

По случая се извършва проверка за изясняване на причините и обстоятелствата около инцидента. Сезирана е Окръжната прокуратура в Плевен.