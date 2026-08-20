Мостът над свлачището по пътя Смолян - Пампорово ще бъде около 100 метра

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На заседание с различни институции са разгледани 3 идейни решения за укрепване на участъка - избран е вариантът с мостова конструкция

Мостът над свлачището по пътя Смолян - Пампорово ще бъде с дължина около 100 метра, научи "24 часа". Експерти от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) уточняват каква ще е връхната конструкция на съоръжението - стоманобетонна или метална.

Проучват се и възможностите за

изграждане и транспортиране на отделните елементи до мястото на свлачището

предвид пресечения терен в Родопите. Едва след това ще се пристъпи към възлагане на изпълнението и избор на строител.

На експертен съвет в Областното пътно управление в Смолян с участието на представители на областната администрация, община Смолян, Института по пътища и мостове и "Геозащита Перник" са разгледани три идейни решения за укрепването на прекъснатия от свлачището пътен участък.

"Избран е вариант с мостово съоръжение. Имаше забележки, които са изпратени на проектанта за отстраняване и за внасяне на идеен проект на първи етап", каза началникът на Областното пътно управление инж. Марин Кушев след срещата.

Пътят Смолян - Пампорово беше прекъснат в района на Райковски ливади от активизирало се на 1 май свлачище. Макар Пампорово да остава достъпен през проходите Рожен и Превала, прекъснатата връзка между Смолян и курорта създава сериозни затруднения за хората в региона.

Десетки жители на Смолян пътуват ежедневно до Пампорово, където работят в хотели, ресторанти и туристически обекти. Затвореният път удължава времето за придвижване и разходите за гориво и натоварва допълнително останалата пътна мрежа. На мястото пристигнаха министър Иван Шишков, депутати, кметът и областният. СНИМКА: ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

Изграденият през юни

временен обходен път облекчи частично движението, но капацитетът му е ограничен

Трасето е тясно и не позволява нормално разминаване на по-голям брой автомобили особено в пиковите часове.

От началото на май трафикът от Смолян към вътрешността на страната и обратно преминава по обходни маршрути през проходите Превала и Рожен. Това обаче увеличава значително разстоянието и времето за пътуване.