Пожарът край Рупите отново се е разгорял

Пожарът край петричкото село Рупите отново се е разгорял.

Това съобщи кметът на селото Димитър Господинов. По думите му причините са запалване на сухи треви и растителност. След като пожарът е бил потушен и екипът на пожарната е напуснал мястото, огънят отново се е разгорял.

В момента на място е един екип на пожарната, който работи по потушаването на огъня. „Сега отново се е разгорял и пожарните са там", каза кметът. Той допълни, че теренът е в близост до труднодостъпен район и при евентуално разпространение огънят ще достигне до Хераклея Синтика и гасенето би било изключително трудно. По думите му съществува риск огънят да се прехвърли към склоновете на Кожух.

Кметът изрази притеснение от честото палене на растителност и призова хората да бъдат по-внимателни, тъй като при сухото време огънят може бързо да се разпространи, съобщи БТА.

По-рано днес главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" в Петрич съобщи че през последното деннонощие са регистрирани два пожара, свързани със запалени отпадъци. Първият сигнал е получен в 9:37 часа в района на село Беласица, където са били запалени отпадъци на площ около 100 квадратни метра. Огънят е потушен от пожарникарите. В 13:30 часа е подаден втори сигнал за пожар в отпадъци в района на село Рупите.